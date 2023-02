Mexicos president Andrés Manuel López Obrador. Her sammen med sin kone Beatriz Gutiérrez Müller i en annen sammenheng i januar.

Presidenten la ut mystisk bilde

Presidenten i Mexico mener det ser ut til å være en «alux» på bildet – en skapning fra mayaenes folketro. Det virker imidlertid som om bildet har et annet opphav enn hva presidenten først trodde.

Lørdag la president Andrés Manuel López Obrador (69) ut to bilder på sin Twitter-konto.

Han hevder at det ene bildet ble tatt av en ingeniør onsdag i forrige uke, i forbindelse med arbeid på et jernbaneprosjekt i Mexico.

Bildet viser det som mange nok vil betegne som grener og blader med to stjerner i bakgrunnen, men som for andre ser ut som en skapning.

– Det ser ut til å være en «alux», skriver López Obrador.

– Alt er mystisk, avslutter presidenten i Twitter-meldingen.

Info Hvem er mayaene? Store norske leksikon (SNL) skriver at maya er en betegnelse på en sivilisasjon som eksisterte i Mesoamerika MesoamerikaEn kulturregion som omfatter det nordvestlige, sentrale og sørlige Mexico, den venstre delen av Honduras og El Salvador, og Guatemala og Belize. Det skriver Store norske leksikon. før den spanske erobringen på 1500-tallet. Ordet brukes også om beslektede folkegrupper som i dag teller over åtte millioner mennesker, skriver SNL. Vis mer

Den meksikanske forfatteren Mauricio Schwarz svarer på presidentens Twitter-melding med blant annet å vise til en artikkel fra 2021 med det samme bildet.

– Ja, Andrés, en ingeniør tok for tre dager siden et bilde som har gått rundt Nuveo Leon Nuveo LeonStat i Mexico. siden februar 2021, skriver Schwarz.

Også flere andre i kommentarfeltet viser til tidligere bruk av bildet i andre sammenhenger.

Det andre bildet presidenten har lagt ut skal være av en skulptur fra det arkeologiske funnstedet Ek Balam i Mexico.

NBC News og The Guardian skriver at i henhold til mayaenes tradisjonelle tro, er «aluxer» små, rampete skapninger som bor i skoger og enger.

De skal pleie å lure mennesker, for eksempel ved å gjemme gjenstander. Dette får enkelte til å legge ut offergaver for å holde skapningene rolige, skriver de to avisene.

Ifølge NBC News har president López Obrador over lengre tid anerkjent urfolks kultur og tro.

