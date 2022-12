ILLUSTRASJONSBILDE: Laserstråler treffer en metallsyllinder og varmer den opp til 150 millioner grader, for å skape såkalt fusjonsenergi.

Varsler historisk gjennombrudd i energiforskning: − Enormt viktig

Nå kan verden være et steg nærmere energiløsningen mange håper kan bli klimakrisens redning. Tirsdag har USAs energiminister lovet å offentliggjøre et «stort vitenskapelig gjennombrudd».

Jostein Matre

Finn Jarle Kvalheim (tek.no)

– Dersom dette blir bekreftet så vil vi være vitne til et historisk øyeblikk.

Det sier Dr. Arthur Turrell til Financial Times, som skriver at amerikanske forskere ved Lawrence Livermore National Laboratory for første gang skal ha lykkes med å produsere et overskudd av såkalt fusjonsenergi.

Litt forenklet betyr det at man ved hjelp av en maskin, som blant annet inkluderer en av verdens største lasere, har klart å få ut mer energi enn det man har puttet inn. Og denne energien - fusjonsenergi - er «grønn». Den danner ikke farlig radioaktivt avfall, slik atomenergien som kalles fisjonsenergi gjør. Og den slipper ikke ut CO2, slik kull gjør.

Og hva skjer når man får mer energi ut enn man har puttet inn? Jo, du har skapt en selvgående energikilde. I dette tilfellet har du att på til et miljøvennlig alternativ til fossilt brensel.

– Fusjonsenergi bygger på de samme prosessene som vi finner i sola og i alle andre stjerner i universet. Det er naturens egen energikilde og grunnlaget for alt liv på Jorda. Det vil være den ultimate energikilden, hvis vi får det til å funke.

Det sa Norges kanskje største ekspert på feltet, professor Odd Erik Garcia, leder for DYNAMO-senteret ved UiT Norges arktiske universitet, til NRK for to år siden.

LASERMASKIN: Dette er maskinen som brukes av forskerne Lawrence Livermore National Laboratory i jakten på fusjonsenergi.

– Milepæl

Og nå har amerikanske forskere altså, ifølge tre kilder Financial Times har snakket med, klart å få det til å funke. Riktig nok har ikke USAs energidepartement ønsket å bekrefte noe foreløpig, men de har annonsert en pressekonferanse tirsdag hvor energiminister Jennifer Granholm skal offentliggjøre et «stort vitenskapelig gjennombrudd».

Også Washington Post skriver at det er «den hellige gral», som har blitt forsket på siden 1950-tallet det skal handle om.

– Forskerne på Lawrence Livermore ser endelig ut til å ha fullstendig knust det tiårlange målet, sier Turrell, som selv har skrevet bok om temaet.

David Edelman, som jobber for et privat selskap som satser på fusjonsenergi, er også svært entusiastisk over nyheten.

– Dette er en enormt viktig milepæl på veien mot fusjonsenergi, sier han til Washington Post.

Info Dette er kjernefysisk fusjon Kjernefysisk fusjon er en prosess der flere atomer smelter sammen og danner en tyngre atomkjerne. Denne prosessen genererer enorme mengder energi som varme.

For å gjennomføre en fusjon må to isotoper, deuterium og tritium – som er varianter av grunnstoffet hydrogen – holdes på 150 millioner grader til de kolliderer og fusjoner. Da dannes helium.

Det er en temperatur ti ganger varmere enn solens kjerne. For å håndtere denne enorme varmen kreves det at fusjonsprosessen foregår inne i et magnetisk felt, også kalt tokamak.

Atomkraft på den andre siden dannes gjennom en annen prosess, kalt fisjon, der atomene splittes heller enn sammensmeltes.

Ulempene med fisjon er at det produserer avfall som kan forbli radioaktivt i titusener av år.

Det er også potensielt farlig i tilfelle av en ulykke, som for eksempel Tsjernobyl-ulykken.

Fusjon er derimot langt tryggere, produserer små mengder avfall og drives på elementer utvunnet fra sjøvann. Kilde: CNN Vis mer

Men…

Men der er han også inne på et vesentlig poeng. For selv om forskerne nå ser ut til å har klart å få mer energi ut enn de putter inn med denne metoden så er det fremdeles en lang vei å gå før klimakrisen er løst.

For før dette kan bli en kilde til for eksempel strøm i de tusen hjem, uten CO2-utslipp, eller radioaktivt avfall, gjenstår det store utfordringer.

For eksempel må man klare å utvikle maskiner som på en lønnsom måte både kan produsere fusjonsenergi og maskiner som deretter klarer å overføre denne energien til elektrisitet som kan sendes ut over strømnettet.

– Vi kan si at dette er en suksess for forskningen, men det er en lang vei frem til det kan gi oss energi vi kan bruke, sier Tony Roulstone ved Universitetet i Cambridge i England til CNN.

Foreløpig vet vi heller ikke hvor lenge man har klart å holde energioverskuddet gående. Kanskje var det bare i en brøkedel av et sekund. Dersom man kan klare å opprettholde den kjernefysiske reaksjonen snakker vi derimot om en i praksis evigvarende energikilde.

SOM SOLA: Prinsippet bak fusjonsenergi er det samme solen gjør: Fusjonere hydrogen til helium. Utfordringen er at dette blant annet krever enorm varme, og skal altså gjøres her på jorden.

Et badekar havvann vs 3000 tonn olje

Det er uansett ikke uten grunn at de som forsker på fusjonsenergi nå er entusiastiske. For selv om mye gjenstår så vil det hinderet man nå angivelig har passert ta oss et skritt nærmere drømmen.

For råstoffene man trenger finnes det mye av overalt i naturen. Det ene - deuterium - finnes i vannet i havet og det andre - tritium - kan utvinnes fra litium, som finnes i jordskorpen.

Ifølge professor Garcia vil det - dersom man klarer å forsere de gjenstående hindrene - være mulig å produsere alle energien en europeer bruker i løpet av et helt liv bare ved hjelp av havvann tilsvarende mengden vann i et badekar og mengden litium som finnes i batteriet til enhver bærbar PC.

For å sette det i perspektiv forklarte han til statskanalen at det ville krevd at man brant 3000 tonn olje for å gi en vanlig europeer hens livsforbruk av energi.

Stadig nærmere «net positive»

Forskningen rundt fusjonskraft de siste årene har handlet om å komme stadig nærmere energioverskudd. År for år har ulike eksperimenter annonsert at de har kommet så og så nærme å gå i pluss - men så langt har ingen krysset terskelen for overskudd, før - kanskje - nå.

Lawrence Livermore-laboratoriet i California hevdet tidligere i år å ha fått mer energi ut av en slik reaksjon enn den som ble tatt opp av reaksjonen. Men de brukte like fullt mer energi på å sette i gang eksperimentet enn det materialene mottok, og dermed var ikke totalregnestykket positivt.

Fusjon har blitt hevdet å alltid være 30 år unna. En av årsakene til det er at gjennombrudd som regel har kommet med sine egne, ferske spørsmål. Dermed forskes det og forskes det uten at man helt kommer frem.

