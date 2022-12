HOS MACRON: Jonas Gahr Støre på besøk hos Frankrikes president Emmanuel Macron.

Støre på slottsmiddag i Paris: − Føler vi blir hørt

PARIS (VG) Over et «godt stykke fisk» la Frankrikes president og leder for Europakommisjonen frem ønsket om langsiktige gassavtaler med Norge. Men statsminister Jonas Gahr Støre kunne ikke gi noen løfter.

I en av verdens flotteste statsboliger, Elyséepalasset i Paris, ble Støre tatt imot av Emmanuel Macron sent mandag kveld til en «arbeidsmiddag».

– Det viser hvilket godt forhold vi har. Nære samarbeidspartnere som også er blitt godt kjent. I forrige uke hadde jeg et møte med den tyske forbundskansleren Olaf Scholtz, forteller Støre til VG.

Frankrikes president hadde tidligere på kvelden kysset presidenten i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, velkommen på begge kinn – før to av EUs to mektigste måtte finne seg i litt venting.

Støre og hans delegasjon fra Norge kom nemlig med rutefly, og i en bitende kald desemberkveld var Air France rute 1775 forsinket.

KOM FØRST: EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen tas imot av Macron.

Bakteppet for møtet er at det tirsdag holdes støttekonferanse for Ukraina i Paris, under ledelse av Macron. Ukrainas hardt prøvede leder, Volodymyr Zelenskyj, skal holde en videoappell.

– Vi snakket om å samordne hjelpen fra EU og Norge. Vi har lovet å opprettholde omfattende hjelp til Ukraina, sier Støre.

Men hovedtema for kvelden var norsk gass.

EU-landene er i gasskrise grunnet konflikten med Russland. Det har lenge pågått en intern strid i EU om det skal innføres et pristak på gass.

Norge, som er blitt EUs viktigste gassleverandør, er imot.

NY TUR OPP TRAPPEN: Da Støre kom rundt et kvarter etter von der Leyen, kom hun og Macron ut og hentet ham.

– Det ble uttrykt et ønske om at Norge må opprettholde sine leveranser. Og det ble orientert om arbeidet med å sikre stabilitet i prismarkedet for gass, sier Støre.

– Norge advarer EU mot et pristak. Forklar hvorfor?

– Et lavt pristak vil øke etterspørsel for noe man har for lite av. Det kan føre til en vridning i markedet, slik at det ikke selges til EU. Norge er jo bare én av aktørene, USA og Gulf-landene kan finne andre markeder.

– Men hva sier Macron og von der Leyen?

– Jeg føler vi blir hørt. Europakommisjonen har også advart mot et pristak. Debatten nå går i retning av langsiktige kontrakter og avtaler.

– Ga du noen løfter?

– Jeg er tydelig på at det er selskapene som forhandler om prisavtaler. Men jeg har forståelse for ønsket om mer samkjørte innkjøp fra EU.

RUNDEBORD: Støre, von der Leyen og Macron til bords. Med et kobbel av rådgivere.

Middagen, som besto av en forrett Støre ikke visste hva var, «et godt stykke fisk» og ble avsluttet med franske oster, viser hvor viktig norsk gass er for EU-landene.

– Sikkerheten ved norske gassleveranser var også et tema. Det må man ta på alvor, gitt dagens situasjon, sier Støre, med henvisning til gassrøreksplosjonen i Østersjøen.

Ursula von der Leyen har påpekt at EU-landene kan komme i en energiskvis, men Støre fikk vite at fyllingen av gasslagrene er god.

– Man er rimelig trygge på å klare seg gjennom denne vinteren. Usikkerheten er knyttet til hvor kald vinteren blir, og til hva som skjer neste vinter.

Støre forklarer at en hovedsatsning for EU, som også oljenasjonen Norge skal være med på, er å finne nye, grønne energikilder. Det ble også trukket frem av von der Leyen på Twitter etter møtet: