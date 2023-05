1 / 4 RAKETTSYSTEM: Russiske S-400 anti-luft-system ruller inn over Den røde plass i Moskva i morgentimene onsdag. forrige neste fullskjerm RAKETTSYSTEM: Russiske S-400 anti-luft-system ruller inn over Den røde plass i Moskva i morgentimene onsdag.

Seiersdagen i Russland: − Putin vil piske opp stemningen

Det ruller militærkjøretøyer og marsjerer soldater mot Den røde plass i Moskva for den store paraden på seiersdagen 9. mai. En ekspert tror president Putin vil bruke dagen til å skape patriotisme om krigen i Ukraina.

9. mai er russernes store festdag. De markerer seieren over nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

Det feires over hele Russland, blant annet med en militærparade i Moskva.

Men hvordan blir det i år?

– Det var store forventninger til 9. mai i fjor – uten at det kom noe spesielt fra Putin. Jeg tror Putin i år satser på å understreke hvor tett krigen er kommet på russerne – med henvisning til droneangrepet på Kreml, sier Russland-ekspert Mette Skak ved Aarhus Universitet til VG.

– Putin vil prøve å skape en form for patriotisk mobilisering. Han vil prøve å piske opp stemningen.

Det er forventet at president Vladimir Putin vil holde en tale, men årets markering blir roligere enn det som er normalt: Mer enn 20 byer – særlig i retning mot Ukraina-grensen – har avlyst den vanlige 9. mai-feiringen i dag.

I Moskva, St. Petersburg og flere andre store byer er det innført droneforbud.

I tillegg til det mulige droneangrepet, har det vært en rekke sabotasjeaksjoner i Russland de siste ukene. Også dette gjør at situasjonen er usikker.

ISW (Institute for the Study of War) og en rekke andre vestlige eksperter tror ikke på den russiske fortellingen om at droneangrepet mot Kreml forrige uke ble utført av Ukraina. De heller til at det var Russland selv som organiserte det.

Moskva hevder at det var et attentatforsøk mot president Putin, organisert fra Kyiv. De har også gitt USA skylden for å ha beordret angrepet.

– Jeg har sett intervjuer med russerne på gaten i Moskva – og de er heller ikke overbevist om at Ukraina står bak. Det kan like gjerne være noen i Russland, mener de. Det er interessant at folk så åpenlyst gir uttrykk for det, at deres tiltro til Kremls versjon kanskje ikke er så stor – til tross for at de mangler alternative nyhetskilder enn de som er kontrollert av Kreml, forteller Russland-eksperten.

MARSJERER: Soldater marsjerer på vei mot Den røde plass og 9. mai-paraden tirsdag.

Skak mener at folk likevel kan ha en viss evne til å gjennomskue at det som Kreml sier ikke nødvendigvis er den fulle sannheten.

– Kan Putin komme med en full mobilisering i dag?

– Jeg tror neppe det kommer noe slikt. Det er for farlig. Selv om det trolig er et flertall for krigen, så er det en lunken oppbakking til krigen. Først og fremst er folk flest redd for å bli sendt i krigen. Menn tør ikke være på kafeene i Moskva av redsel for å bli mobilisert som soldater, sier Mette Skak.

SKUELYSTNE: Disse har kommet tidlig til Moskva sentrum for å se 9. mai-paraden.

– I tillegg kommer det at sanksjonene begynner å virke og gir lavere levestandard.

– Så Kreml er blitt mer forsiktige. De tør ikke kaste det russiske samfunnet 100 prosent i krigstilstand. De går litt stille i dørene, sier den danske eksperten.