Mens Siri (20) ble drept av samboeren, lå babyen i naborommet

Hun hadde nettopp blitt mamma da hun ble brutalt drept. Nå har Siris foreldre vunnet en lang kamp om å få adoptere barnebarnet.

– Vi er fortumlet, men så utrolig lettet, sier moren til svenske Aftonbladet.

Da Siri (20) ble drept av samboeren sin, var babyen deres i naborommet. Nå, etter halvannet års kamp, ​​lar tingretten besteforeldrene adoptere gutten.

Siris foreldre har ventet på et positivt adopsjonssvar for at dem og barnebarnet skal kunne gå videre i livet etter drapet i april 2021.

Da ble datteren deres Siri knivdrept på bopelen sin i Älta, sørøst for Stockholm.

Samboeren ble senere dømt til livstid i fengsel, en dom som ble stadfestet av lagmannsretten.

Det som sto igjen var parets fire uker gamle gutt, som ble tatt hånd om av besteforeldrene. De ble først utpekt som beredskapshjem og senere godkjent som familiebolig av Nacka kommune, der drapet hadde funnet sted.

Mente de var for gamle for adopsjon

Undersøkelsene konkluderte med at besteforeldrene var best egnet og hadde mulighet til å gi gutten trygghet, stabilitet og kjærlighet.

Likevel har de i halvannet år slitt med byråkratiet for å få adoptere barnebarnet. Byen Solna, der besteforeldrene bor, har blant annet vurdert at ekteparet på henholdsvis 57 og 59 år er for gamle for adopsjon.

De hevdet at gutten med dem ville bli for minnet om morens skjebne. Men denne uken kom den etterlengtede meldingen om adopsjon.

– Vi sto i trappa på vei til butikken da advokaten ringte.

Siris mor understreker at vedtaket fortsatt kan ankes, men hun og ektemannen er glade for at tingretten imøtekom alle kommunens innsigelser og i stedet fant ut at guttens beste er å vokse opp med de to personene som han hele sin oppvekst har sett på som sine foreldre hele veien.

Skarp kritikk

Solna tingrett retter skarp kritikk mot sosialtjenestens etterforskning. «Målet er ikke at sosialutvalget skal «krysse av» ulike kriterier i sin vurdering, men å gjøre en nyansert vurdering av situasjonen som helhet», skriver de.

Besteforeldrenes advokat, Ia Sveger, hadde før forhandlingene levert flere sakkyndige uttalelser og forskningsrapporter som tok til orde for at adopsjonen burde godkjennes.

Samtidig startet Siris nærmeste en underskriftskampanje til støtte for at gutten skulle adopteres av morens nærmeste familie.

Tunge dager

De nyoppnevnte adoptivforeldrene vil takke alle som engasjerte seg i saken deres, men understreker at dette samtidig er tunge dager.

– Nå blir det snart mer rom for oss til å bearbeide sorgen. Vi tenker selvsagt enda mer på Siri akkurat nå etter vedtaket - og på at det er dette hun ville ha ønsket seg.

For å takle sorgen fremover har familien tatt kontakt med en gruppe foreldre som alle på ulike måter har mistet et barn.

Tingrettens avgjørelse kan tre i kraft 1. februar og omfatter at gutten beholder morens pikenavn.