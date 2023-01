TALIBAN LYTTER: Økonomiminister Qari Deen Mohammad Hanif treffer Jan Egeland fra Flyktninghjelpen.

Egeland i Afghanistan: Refser Taliban i brev til Shariaråd

I møter med Taliban-ledelsen har Flyktninghjelpens Jan Egeland beskyldt dem for løftebrudd. Nå skriver han et brev til bevegelsens religiøse råd, der han forklarer hvorfor 350 millioner kroner i nødhjelp holdes tilbake.

– Det er ingen tvil om at Taliban har brutt alle mulige løfter som de har gitt, under forhandlinger i Doha og Islamabad, og ikke minst under møtene i Oslo i fjor, sier en oppgitt Jan Egeland til VG på telefon fra Afghanistans hovedstad Kabul.

– Jeg var selv i Kabul i september 2021, rett etter at Taliban tok makten. Jeg ble lovet at jenter skulle få gå på skolen og at våre kvinnelige ansatte skulle få fortsette i jobben, legger han til.

Men Taliban har gått tilbake på begge deler. Rett før jul ble det klart at kvinner både mister muligheten til å ta høyere utdannelse, og til å ta jobber i det offentlige.

Jenter får bare gå på skole til og med 6. klasse. Så blir de nektet.

MØTTE KVINNER: Egeland i møte med kvinnelige ansatte i Flyktninghjelpen.

– I møtene jeg har hatt med ledere for Taliban-regjeringen her i Kabul har jeg sagt det slik: «Jeg trodde det var god islamsk skikk å holde det man har lovet. Dere har brutt løftene».

– Hvordan var responsen?

– De jeg snakket med følte seg ille berørt. De vedgikk at løfter ikke er blitt holdt. De sier at det er de ytterliggående som har overtaket.

Det er Talibans «Øverste leder», Haibatullah Akhundzada, som har utstedt de to dekretene som blokkerer kvinners deltagelse.

Det rapporteres om en økende konflikt mellom denne lederen, som styrer fra den konservative byen Kandahar, og mektige Taliban-topper i regjeringen i Kabul.

Talibanerne i regjeringen vil at deres styre skal få internasjonal anerkjennelse, og vedgår at kvinner ikke kan utestenges totalt. Men den «Øverste leder» har sendt ut to dekreter dekreterDekret er et offentlig påbud, i dette tilfellet en befaling til samfunnet, begrunnet med islamsk lov, sharia. som stenger dem ute.

FRYKTET: Talibans Øverste leder, Haibatullah Akhundzada, på et bilde som ble sendt ut i 2016, men det er uklart når det er tatt.

– Vi håper på et nytt dekret for å få jenter og kvinner tilbake i utdannelse og jobb, sier Egeland.

Flyktninghjelpen er blant de største aktørene innen bistand til det krigsherjede landet, men har lagt sin aktivitet på is i protest mot Talibans utestenging av kvinner fra det offentlige.

– Vi har innstilt all virksomhet i 18 provinser. Av våre 1600 ansatte i Afghanistan er 470 kvinner. Uten dem kan vi ikke gjøre jobben vår, fordi menn forbys å hjelpe fremmede kvinner, sier Egeland.

– Under disse forholdene hverken kan eller vil vi jobbe. Det betyr at 350 millioner kroner som skal til bistand i 2023, blir fryst fortsetter han.

TIL TALIBAN. Egelands brev til Talibans øverste råd, på engelsk og pashtu.

Egeland har tidligere advart i VG om at Afghanistan står på randen av kollaps. Han sier regjeringen i Kabul vet at befolkningen lider.

– Det er det religiøse rådet som tolker sharialoven, Ulema Shura, som har påvirkning på Talibans «Øverste leder».

Egeland skulle egentlig få et møte med dette rådet i forrige uke, men grunnet flere dager med snøstorm, ble turen til Kandahar avlyst.

– Jeg har skrevet et brev til rådet nå, der jeg er veldig klar på at løfter er blitt brutt og at vi ikke kan gjøre vårt viktige arbeid med mindre Taliban snur. Vi må bli i stand til å hjelpe kvinner, og da må de få opplæring og arbeid.

PS: Det er frykt for at konflikten innad i Taliban skal ende i væpnede kamper. Det tror ikke Egeland: – Det er store spenninger mellom Kabul og Kandahar, men jeg tror i det lengste at Taliban vil holde fred seg imellom.