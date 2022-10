NORGE ET MÅL: Nils Andreas Stensønes (58), sjef for Forsvarets etterretningstjeneste siden 2020, slår fast at Norge er et interessant etterretningsmål.

E-sjefen: Derfor er Norge et mål

LUTVANN LEIR (VG) Sjef for etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, sier at droner brukes mer og mer i etterretning. Men at faren for å bli oppdaget er relativt stor.

Onsdag morgen ble Bergen lufthavn Flesland stengt på grunn av det politiet mener er «sikre observasjoner» av droner. Kort tid etterpå ble det kjent at russiske Andrey Yakunin (47) er siktet for å ha fløyet drone på Svalbard – og at vedkommende ifølge Barents Observer skal være sønn av en nær Putin-alliert.

Dette kommer på toppen av flere hendelser med ulovlig fotografering og droneflygning den siste tiden.

Det er forbudt for russiske borgere å fly droner i Norge.

PST holdt onsdag pressekonferanse om etterretningstrusselen mot Norge. Her sa assisterende PST-sjef Hedvig Moe at etterretningstrykket mot Norge fra russisk side er økende. Sabotasjetrusselen er også forhøyet, ifølge PST.

Tidligere på dagen møtte VG sjefen for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, på E-tjenestens hovedkvarter på Lutvann leir i Oslo, for å spørre ham om trusselen mot Norge.

Han starter med å fortelle hvorfor Norge er av interesse for andre stater.

– Norge er et interessant etterretningsmål fordi vi er et Nato-medlem, vi har en tett og god allianse med USA, og Norge har en del unik teknologisk kompetanse, særlig på undervannsteknologi. Det som er interessant for Russland er norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, norsk teknologi og ikke minst vår alliansetilknytning.

– Etter at Russland nærmest stoppet å levere gass til Europa, er Norge kommet på toppen som gassleverandør til kontinentet. Kan det tenkes at Norge vil kunne bli angrepet av en utenlandsk makt for å ramme Europa?

– Vi ser ingen konkrete tegn til trusler mot norsk olje- og gassektor, men som du sier er norsk gass viktigere. Og når vi ser de eksplosjonene som var i Østersjøen er det riktig å øke årvåkenheten, overvåkningen og sikringen av norsk gassinfrastruktur, fordi den er viktigere enn før.

Derfor bruker etterretningen droner

E-sjefen har ansvar for trusler fra utlandet mot Norge, men ikke trusler i Norge. Det siste er det PST som håndterer. Han følger likevel droneaktiviteten tett, og er godt kjent med droner som verktøy for å innhente etterretning.

Stensønes peker på fordelene med droner:

– Droner er en plattform for å bære sensorer, som kameraer. Det unike med droner er at du får høyde, du kan se langt, og at de er mobile; de er enkle å flytte med seg. Og de er veldig billige, sammenlignet med fly og satellitter. Droner er et praktisk verktøy for å skaffe seg etterretninger fra et område.

Men det finnes også ulemper, ifølge E-sjefen:

– I tillegg er droner små, så du kan bruke dem delvis skjult, men som du ser nå – de kan bli oppdaget. Droner er et hendig verktøy, men du må relativt nær, så det er en fare for å bli oppdaget.

Info Dette må du vite Siden Russlands invasjon av Ukraina og EUs påfølgende sanksjoner, er Norge nå blitt EUs største gassleverandør. Dersom norsk gass ikke lenger når EU, vil det naturligvis føre til en stor krise i EU.

Etter sabotasjen på gassrørledningene Nord Stream og et økende antall meldinger om droneobservasjone ved norske olj- og gassfelt, er beredskapen og sikkerheten rundt de norske gassrørledningene fått ny oppmerksomhet.

Regjeringen har styrket beredskapen ved norske olje- og gassanlegg. Heimevernet holdet vakt og Forsvaret er mer til stede og synlige i områdene rundt. Vis mer

«Øker fortløpende»

– Har bruken av droner økt i etterretningsøyemed?

– Ja, det øker fortløpende. Både etterretningsorganisasjoner, militære organisasjoner og sivile bruker droner mer og mer, fordi det er en veldig kosteffektiv måte å skaffe seg informasjon på.

– Hvor bekymret er du og E-tjenesten for at sivile skal bruke droner for å innhente informasjon som vi helst ikke vil ha spredt?

– Da er vi inne på norsk territorium. PST må svare på bruk av droner i Norge.

– Men det finnes sårbar og kritisk infrastruktur som ligger utenfor norsk sokkel. Gassrørledninger, kraftkabler og installasjoner som forbinder Norge til kontinentet. Hvor utsatt er denne infrastrukturen for droner?

– Droner vil bli brukt eventuelt for å hente informasjon og forstå. Posisjonen til disse objektene er velkjent, det står oppført i kart. Så det må være for å skaffe seg en detaljforståelse om hva som er på disse plattformene og installasjonene. Men hvor de ligger må av sikkerhetshensyn stå på kart, så ingen kolliderer eller ankrer oppå dem.