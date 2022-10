EKS-PRESIDENT: Donald Trump holdt tale til sine tilhengere kort tid før stormingen av Kongressen i 2021.

Liz Cheney: − Hovedårsaken til kongresstormingen var én mann – Donald Trump

Republikaneren Liz Cheney mener angrepet på den amerikanske kongressen i fjor aldri hadde skjedd hadde det ikke vært for Donald Trump. Samtidig melder TV-kanal at 6. januarkomiteen kan komme til å be om vitnemål fra Trump.

– Hovedtyngden av bevisene som er presentert så langt har vist oss at hovedårsaken til kongresstormingen var én mann – Donald Trump, som mange så fulgte. Ingenting av dette hadde skjedd uten ham. Han var personlig og betydelig involvert i alt sammen.

Det sier Cheney torsdag kveld norsk tid, under det som kan være den såkalte 6. januarkomiteens siste høring i forbindelse med deres etterforskning av angrepet på Kongressen 6. januar i fjor.

– I dag vil vi fokusere på president Trumps tankegang, hans intensjoner, hans motivasjon og hvordan han motiverte andre til å gjøre som han ønsket.

Frykter det vil skje igjen

Angrepet skjedde da hundrevis av Trump-tilhengere brøt seg inn i kongressbygningen i Washington, D.C. samtidig som politikerne i Kongressen var samlet for å offisielt utrope Joe Biden som vinner av presidentvalget i 2020.

Info DETTE ER 6. JANUAR-KOMITEEN Representantenes hus i Kongressen opprettet i juli 2021 en granskningskomité for å undersøke hva som ledet til stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar samme år.

Komiteen skal forsøke å fastslå omstendighetene rundt stormingen og hvilken rolle daværende president Donald Trump og hans medarbeidere spilte.

Komiteen har ni medlemmer og ledes av borgerrettsforkjemperen og demokraten Bennie G. Thompson.

To republikanere er med i komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er fordømt av eget parti for sin deltakelse.

Komiteen har intervjuet over 1.000 personer og har gjennomgått over 125.000 dokumenter og store mengder video- og lydopptak fra de dramatiske hendelsene som kostet fem personer livet. Vis mer

REPUBLIKANER: Liz Cheney er nestleder i komiteen som etterforsker stormingen av Kongressen.

Bare minutter før hadde Donald Trump, som tapte valget, holdt en flammende tale til sine tilhengere noen hundre meter unna, hvor han løgnaktig påstod at Biden bare hadde vunnet på grunn av valgjuks, og at valget var stjålet fra Trump. Disse påstanden har blitt avvist i en rekke rettsinstanser.

Cheney er blant dem som mener Donald Trump oppildnet sine tilhengere til å angripe Kongressen. Flere mennesker døde under, eller i etterkant av, stormingen.

– Ved ethvert forsøk på å unnskylde eller rettferdiggjøre oppførselen til den tidligere presidenten tar vi bort et lite stykke av fundamentet av våre republikk. Oppførsel som ikke kan forsvares blir forsvart. Oppførsel som ikke kan unnskyldes blir unnskyldt. Uten ansvarlighet vil alt dette bli normalen, og det vil skje igjen, sier Cheney, som er nestleder i komiteen.

Et av hovedmålene for hele prosessen til komiteen, slik demokraten Jamie Raskin ser det, er å vise at Trump utgjør en «klar og nærværende trussel mot demokratiet».

Info STORMINGEN AV KONGRESSEN Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar i fjor samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til presidenten.

I en tale til demonstrantene gjentok Trump de udokumenterte påstandene om omfattende valgfusk. Han oppmuntret de frammøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill.

Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet deretter Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne resultatet av presidentvalget som ble holdt to måneder tidligere. Vis mer

Kan komme til å be Trump vitne

Allerede er mange av de som faktisk tok seg inn i kongressbygningen satt under tiltale. Flere er også dømt, mens noen saker ennå ikke er avgjort. Kongresskomiteen som har etterforsket angrepet har derimot vært opptatt av hva og hvem som er ansvarlig for at stormingen skjedde i det hele tatt. Om noen har planlagt det, eller oppildnet til det.

Torsdag sier Cheney at komiteen kan komme til å anbefale justisdepartementet å ta ut tiltaler i forbindelse med angrepet.

Samtidig melder NBC at de har kilder på at det i løpet av torsdagens komitemøte vil bli holdt en avstemning om hvorvidt man skal stevne Donald Trump inn som vitne. Han har så langt ikke forklart seg for komiteen. En eventuell stevning av presidenten er ikke ventet å føre frem, men vil være en tydelig markering fra komiteens side.

I sin innledning til torsdagens høring sier den republikanske politikeren, som tapte sitt primærvalg i sommer og dermed ikke får fortsette som kongressmedlem etter januar neste år, at komiteen har mottatt bevis på at noen har forsøkt å hindre deres etterforskning og forsøkt å skjule det hun omtaler som «nøkkelfakta» i saken.