PÅ REISEFOT: Zelenskyj fotografert av VG under et intervju med nordisk presse i forrige uke.

Zelenskyj har landet i Finland

Statsminister Jonas Gahr Støre møter onsdag Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har landet i Finland. Der skal han møte de nordiske statsministrene onsdag ettermiddag.

Det nordisk-ukrainske toppmøte finner sted i Helsingfors med Finlands president Sauli Niinistö som vertskap.

Også Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir vil være med på toppmøtet.

Støre vil både ha et eget møte med Zelenskyj, og være med på et felles møte mellom Zelenskyj og lederne i alle de nordiske landene.

– Vi er glade for at Ukrainas president vil møte alle de nordiske landene samlet. Norden har fra første stund støttet Ukrainas kamp for frihet og selvstendighet, og det vil vi gjøre så lenge det er nødvendig, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

MØTTES FØR: Støre møtte også Zelenskyj i Kyiv i november i fjor.

Statsministerens kontor skriver at Russlands angrepskrig i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norden.

– Krigen i Ukraina fører til ufattelige lidelser og enorme ødeleggelser – noe det ukrainske folk kjenner på kroppen hver eneste dag. Men krigen er også et tidsskille for hele vårt kontinent. Her i nord har vi fått en mer uforutsigbar og aggressiv russisk nabo, og det er viktig at vi sammen diskuterer hvordan vi skal møte denne nye situasjonen, sier Støre.

