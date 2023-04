Bortføringssaken i Danmark: Ansatte mistenkt for journalsnoking

Et ukjent antall ansatte er blitt sendt hjem etter mistanke om at de har snoket i journalen til danske Filippa (13), som ifølge politiet er utsatt for bortføring og voldtekt.

Det melder Region Hovedstaden i en pressemelding.

– Vi har alle vært dypt berørt av denne saken, men jeg blir virkelig både rystet og ulykkelig hvis det er noen av våre medarbeidere som ikke har kunnet styre deres nysgjerrighet og snoket i en journal, som ikke bare handler om et barn, men et barn som har vært utsatt for en forferdelig forbrytelse, sier Rasmus Møgelvang, direktør ved Rigshospitalet.

Han har beklaget til de pårørende og avtalt med dem om en offentlig orientering av saken.

Kan komme oppsigelser

Saken er anmeldt til danske Datastyrelsen og Styrelsen for Patienklager. I tillegg opplyser Møgelvang at de er i dialog med politiet, men foreløpig ikke har anmeldt saken.

Han understreker samtidig at de to regionene som de aktuelle ansatte har jobbet i, Region Hovedstaden og Region Sjælland, foreløpig vil evaluere saken grundig.

– Jeg kan ikke uttale meg om de konkrete arbeidsrettslige konsekvensene for den enkelte ansatte, men med de skjerpende omstendighetene i denne saken betyr det at alle arbeidsrettslige konsekvenser - inkludert oppsigelse - står på spill. Samtidig vurderes det i hvert enkelt tilfelle om den enkelte ansatte skal politianmeldes, sier Møgelvang i pressemeldingen.

32-åring siktet

Det pågikk gjennom helgen en stor aksjon for å finne 13 år gamle Filippa, som forsvant lørdag i forrige uke etter at hun ikke hadde kommet tilbake da hun hadde levert aviser i Kirkerup. Søndag ble Filippa funnet i live etter en stor aksjon.

En 32-åring er siktet for frihetsberøvelse og voldtekt. Han er varetektsfengslet frem til 11. mai.

