GIKK LØS PÅ INVENTARET: Slik så det ut da Norwegian-passasjeren valgte å ty til vold.

Passasjer gikk berserk etter Norwegian-forsinkelse

Norwegian-passasjerer har ventet over et døgn på å komme hjem fra Marrakesh i Marokko. I natt ble det for mye for én av dem.

Flyet skulle etter planen gå fra den marokkanske byen til København klokken 00.50 natt til onsdag. På grunn av en feil på en av motorene kom ikke flyet seg avgårde til planlagt tid.

– Vi måtte inn igjen i terminalen natt til i går, og fikk beskjed om at vi skulle få hotellinnkvartering. Men det var tydeligvis ikke hotellrom å oppdrive, så vi ordnet oss på egenhånd, sier en passasjer VG har snakket med.

KASTET RUNDT SEG: Det svartnet for en passasjer som ikke kom seg hjem da han skulle.

De reisende fikk beskjed om at det skulle komme ny informasjon klokken 13 i går, og den kom: Avgang klokken 23 onsdag kveld. Grunnen var at man ventet på flymekaniker.

Den avangen ble imidlertid ytterligere forsinket, og de ventende fikk beskjed om «ny tid» flere ganger. VG snakket med passasjeren etter klokken 04. Da var det en passasjer som ikke klarte å besinne seg.

– Han gikk løs på inventaret på innsjekkingsskranken og kastet det i bakken. Det er ganske ubehagelig og amper stemning her nå. Det hjelper jo ingen å gå løs på inventaret eller å angripe personellet som er her, forteller passasjeren.

Hun sier politiet etterhvert kom til terminalen og fikk roet gemyttene litt. Passasjeren som utførte hærverk er imidlertid ikke pågrepet.

VG har også fått tips fra flere andre passasjerer som forteller om dårlig stemning i Marrakesh.

VG har ikke fått kontakt med pressetjenesten i Norwegian.

