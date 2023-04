REDDET: Bildet er tatt inne i forsvarets Hercules-fly på vei ut av det krigsherjede landet.

Piloten fløy nordmenn ut av Sudan: − Vi kunne ha blitt beskutt

De landet i en krigssone for å hente ut norske borgere. Her forteller en pilot og sjefen for operasjonen i det norske forsvaret om den dramatiske evakueringen fra Sudan.

Kortversjonen Det norske forsvaret har den siste uken evakuert norske borgere fra krigssonen i Khartoum i Sudan.

Norske Hercules-fly har til sammen hentet ut rundt 75 mennesker gjennom tre flyvninger.

Fredag skal et tyrkisk evakueringsfly ha blitt skutt mot ved samme flyplass. Vis mer

En knapp uke inn i den voldsomme bykrigen i Sudans hovedstad Khartoum, var situasjonen så kritisk at det norske utenriksdepartementet måtte be om hjelp fra forsvaret.

Både diplomater og norske borgere var fanget i krigssonen, mens kampene raste rundt dem.

Det var farlig å bevege seg utendørs, og hovedflyplassen i byen var angrepet og ute av drift.

Før forrige helg fikk Forsvarsdepartementet derfor en bistandsanmodning fra Utenriksdepartementet. Forsvaret ble med det koblet inn i en kritisk operasjon for å få nordmenn ut av Sudan.

INN I KRIGSSONEN: Soldater fra forsvaret på vei inn mot Khartoum.

– Klar over at det var farlig

– Det vi kunne bidra med var fly, og vi tok kontakt med andre lands forsvar som var i gang med lignende operasjoner. Vi begynte raskt å planlegge hvordan det skulle gjøres, sier Erik Bøifot, sjef for operasjonssenteret ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til VG.

Norske Hercules-fly ble raskt sendt til en flybase i Jordan, der de koordinerte neste steg: Evakueringsflyginger til Khartoum.

– UD hadde kontakt med de norske borgere i Sudan som trengte hjelp. Vi forsøkte å finne det tryggeste stedet å lande. Samtidig var vi jo klar over at det var farlig og vanskelig for folk å bevege seg ut og ta seg til flyplassen, sier Bøifot.

Les også Norske borgere hentet ut fra krigen: Slik var den dramatiske flukten Nadir var i Sudan for å hjelpe sin syke mor, da de ble fanget i en blodig bykrig.

UTE: Her går de evakuerte ut av flyet under mellomlanding.

Flyplassen som ble brukt heter Wadi Seidna, og ligger 22 kilometer nord for Khartoum.

Det var en av de krigene partene i Sudan, regjeringshæren, som kontrollerer området rundt flyplassen.

Sudanske myndigheter hadde på forhånd godkjent at utenlandske militære styrker kunne ta seg inn i landet for å gjennomføre evakueringer av egne borgere.

Les også På innsiden av UDs krisestab: – En av de mest alvorlige situasjonene Her leder utenriksminister Anniken Huitfeldt arbeidet med å hente ut de tre norske ambassadeansatte i Sudan.

Selv om flyplassen lå utenfor byen, var sikkerhetssituasjonen fortsatt kritisk. Fredag denne uken sa Tyrkias forsvarsdepartement at det ble skutt mot et av deres evakueringsfly idet det skulle lande på den samme flyplassen som Norge bruke.

Sudans hær hevder at den paramilitære gruppen RSF sto bak.

VAR MED: Kapteinen i luftforsvaret, co-piloten Petter, var med på en av evakueringsflyvningene.

Tenkte over alt som kunne skje

En av de norske pilotene som var med på evakueringen er kaptein i luftforsvaret, Petter.

– Når man får et slikt oppdrag, slipper man det man har i hendene og bidrar så godt man kan, sier han i et intervju med VG.

Han har blant annet erfaring fra den dramatiske evakueringen fra Kabul i 2021, i dagene som fulgte Talibans maktovertagelse i Afghanistan.

Nå skulle Petter igjen inn i en krigssone.

– Det var spesielt å dra på et slikt oppdrag. Situasjonen var svært uoversiktlig i Sudan. Jeg fulgte bare planen som var lagt, men idet jeg fløy mot Khartoum tenkte jeg jo over alt som kunne skje. Vi kunne ha blitt beskutt, sier han.

TRE FLYVNINGER: Væpnede norske soldater var med på operasjonen.

I den ene flyvningen han var med på, var flyet på bakken i om lag en time, og 13 sivile ble evakuert.

Selv om mange flere norske borgere befant seg i området, var det mange som ikke hadde klart å ta seg til flyplassen, på grunn av kampene.

Til sammen sier UD at 75 nordmenn nå er evakuert ut i de tre flyvnignene som forsvaret har gjennomført. Deres oppdrag er nå avsluttet.

– Det føltes godt å kunne bidra, avslutter piloten.

– For de vi klarte å redde ut, kan jo dette betyr alt. Vi fikk også reddet ut flere barn. Det føles bra, selv om vi så klart gjerne skulle hjulpet enda fler.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post