KONFRONTASJON: Nye slag i Paris lørdag. Her har politiet avfyrt tåregass mot demonstranter.

Tåregass og sinne i Paris: − Vi har ingen rettigheter

PARIS (VG) På torsdag brukte den franske presidenten et kontroversielt smutthull. Nå viser franskmennene sitt raseri.

– Vi har ingen rettigheter, utroper Tia (21).

Det er tredje døgn demonstranter tar til gatene i Paris. Hun er der for å vise at hun er fly forbannet.

I går hadde demonstranter som henne satt fyr på gatene i Paris og andre storbyer i landet.

De har vist sin sinne mot regjeringens pensjonsreform som blant annet vil heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år.

Men det som virkelig har irritert mange er at regjeringen til president Emmanuel Macron har tvunget gjennom reformen uten en avstemning i nasjonalforsamlingen.

– Det er viktig å vise at dette er vårt land, våre rettigheter, og vi må vise at vi syns dette er urettferdig, sier Tia.

Hun og hundrevis av andre demonstranter marsjerer gjennom gatene rundt Place d'Italie i sentrum.

PROTESTERER: Demonstranter roper slagord lørdag kveld.

Den franske regjeringen tok på torsdag i bruk en kontroversiell regel for å presse gjennom pensjonsreformen.

Det er i tråd med den franske grunnloven, men denne løsningen har vakt sterke reaksjoner, i noe motstanderne har kalt udemokratisk.

Også selve reformen er kontroversiell, selv om Macron mener at den er helt nødvendig ettersom det blir færre i jobb.

Reformen er blitt omtalt av demonstrantene og fagforeninger som både urettferdig, udemokratisk og kvinnefiendtlig.

De siste månedene har det vært flere streiker i Frankrike, hvor fly og tog har måtte stoppe opp, og oljeraffinerier er blitt blokkert.

På lørdag gjorde ikke politiet det enkelt for demonstrantene.

De la ned et demonstrasjonsforbud for deler av sentrum.

Men på tross av forbudet møtte tusenvis opp. Men det er færre enn det det har vært tidligere i år, da det har vært flere hundre tusen i gatene i Paris.

Mens de marsjerer gjennom brosteinsgatene, roper de slagord mot president Macron, og setter fyr på søppelbøtte etter søppelbøtte.

Og det er nok å ta av, for renholdsarbeidere har i over en uke demonstrert mot nevnte pensjonsreform ved å ikke hente søppel.

Så søppelbøtter flyter over i den franske hovedstaden.

Mens demonstrantene marsjerer gjennom gatene kommer tilskuere ut på balkongen og jubler for de som har tatt til gatene.

Det er som katt og mus mellom demonstrantene og politiet. Gang på gang forsøker politiet å storme mot demonstrantene, mens de hever batongene og har skjoldene klare.

Men de klarer å løpe unna.

Meningsmålinger viser at reformen er ekstremt upopulær i landet.

Flere opposisjonspartier har enten fremmet eller varslet mistillitsforslag mot regjeringen for innføringen av reformen.

De store protestene utgjør en av de største utfordringene så langt i Macrons presidenttid 45-åringen tok for mindre enn et år siden fatt på sin andre presidentperiode, skriver nyhetsbyrået NTB.

Mens demonstrantene forsøker å nå Place de la Concorde, blir de sperret inne.

Politiet stormer mot dem, og flere av demonstranter skjønner at slaget er tapt.

De blir fanget i en liten park og legger seg ned på magen.

Henrettelser og revolusjon

Noen timer tidligere, på Place de la Concorde i sentrum av Paris. Det er her slaget de siste dagene har stått.

Et historisk sted som er blitt brukt til henrettelser og som var helt sentral under den franske revolusjonen. Da ble den midlertidig omdøpt til «Place de la Révolution».

Lørdag ettermiddag, mens solen var på vei over den vårlige hovedstaden, begynte maskert opprørspoliti å sjekke dokumentene til tilfeldig forbipasserende.

For de hadde nedlagt forbud mot demonstrasjonen lørdag.

Hundrevis av politimenn- og kvinner sto klare med skjold og batonger, mens lastebiler med vannkanoner også forberedte seg.

«I hate Macron!» har noen tagget.

Der var også franskmannen Thomas (24), på jakt etter en demonstrasjon han kunne delta i.

– Det er så opprørende at reformen ikke er stemt over, det føles som at vi ikke er i et demokrati lenger. Vi føler oss maktesløse.

Etter å ha snakket sammen i et halvt minutt kommer fire opprørspoliti bort og jager oss bort.

– Det føles som vi ikke har lov til å protestere engang. Det er veldig urettferdig.

De fleste av demonstrantene er fredelige. Men det er også noen som skaper bråk og ødelegger for å få oppmerksomhet om saken.

Han er blant de førstnevnte, forteller han.

– Vi føler ikke at vår stemme teller, selv om millioner av mennesker har protestert mot denne reformen, sier han.

Se video: Her braker politiet og demonstranter sammen på onsdag tidligere i uken.