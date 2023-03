En demonstrant veiver det georgiske flagget. Mer enn 30.000 demonstrerte i Georgia torsdag, ifølge AFP.

Fortsatt store demonstrasjoner i Georgia etter regjeringens u-sving

Selv etter at regjeringen skrotet en omstridt lov og løslot pågrepne demonstranter, demonstrerte mer enn 30.000 georgiere mot landets regjering torsdag.

NTB

Det brøt ut store demonstrasjoner i hovedstaden Tbilisi tirsdag mot en lov som krevde at grupper som mottar over 20 prosent av sin finansiering fra utlandet, måtte ha registrert seg som «agenter under utenlandsk påvirkning».

Lovforslaget ligner på en tilsvarende lov som finnes i Russland, og som har ført til at russiske myndigheter har kunnet slå hardt ned på deler av sivilsamfunnet. Det gjelder ikke minst medier og menneskerettsorganisasjoner som har mottatt støtte fra vestlige land.

Løslatte demonstranter

Demonstrasjonene har fortsatt utover uken. Både tirsdag og onsdag brukte georgiske myndigheter tåregass og vannkanoner for å spre tusenvis av demonstranter som hadde samlet seg i sentrum av Tbilisi.

Innenriksdepartementet meldte tidligere torsdag at 133 var pågrepet, og senere het det at alle var blitt løslatt. Trass i at regjeringen har skrotet loven og løslatt demonstranter, demonstrerte likevel mer enn 30.000 torsdag, ifølge AFP.

Utenfor nasjonalforsamlingen ble det veivet med georgiske flagg, ukrainske flagg og EU-flagget. Landets regjering anklages for å flørte med Kreml og å dra Georgia i en mer autoritær retning.

Utenfor nasjonalforsamlingen i Tbilisi har folk denne uken veivet med ukrainske og georgiske flagg og EU-flagget, og de to landenes nasjonalsanger, samt Europahymnen, er blitt sunget.

Ber regjeringen gå av

Både den georgiske og ukrainske nasjonalsangen ble spilt, og også Europahymnen. Demonstranter ropte slagord mot regjeringen, og noen ba den om å gå av.

– Regjeringen er det eneste hinderet for at vi kan bli med i EU, som er klare for å gjøre oss til kandidatland, sier matematiker Eka Kamkamidze til AFP.

– Georgiere står sammen i ønsket om å bli med i Europa, og regjeringen er isolert – både fra sitt eget folk og internasjonalt, sier en annen demonstrant, den 30 år gamle maleren Mamuka Kiria.

Demonstrantene ønsker nyvalg for å få regjeringspartiet Georgisk drøm ut av regjeringskontorene, sier han.

Torsdag kveld uttrykte president Salome Zurabishvili støtte til demonstrantene.

– Jeg vil gratulerer samfunnet med dets første seier. Jeg er stolt av folket som har latt stemmene sine bli hørt, sa Zurabishvili.

– Det er mistillit mot regjeringen idet vi fortsetter vår vei mot Europa, la hun til.

Den georgiske opposisjonen sier i en felles uttalelse at demonstrasjonene vil vedvare, og sier at regjeringen ikke har gitt klare garantier for at Georgia går i en provestlig kurs.

Det har vært store demonstrasjoner i Georgias hovedstad Tbilisi denne uken mot en foreslått «agentlov». Loven ble etter hvert droppet, og torsdag opplyser landets innenriksdepartement at alle som er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene, blir løslatt.

Blandede reaksjoner

EUs delegasjon i Georgia har uttrykt glede over regjeringens avgjørelse om å skrote den omstridte loven, og oppfordrer «alle politiske ledere i Georgia til å gjenoppta EU-vennlige reformer» slik at landet kan få kandidatstatus.

Også USAs ambassade i Georgia har reagert med glede.

– Det georgiske folk har, nok en gang, tydelig sagt at det eneste valget for Georgia er en sikker og blomstrende europeisk fremtid, heter det i en uttalelse.

Russland har på sin side uttrykt bekymring for de store demonstrasjonene i nabolandet.

Russland invaderte Georgia i 2008 og kontrollerer fortsatt de to utbryterrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia, som internasjonalt anses som georgisk territorium.

Stor oppslutning

Georgisk drøm hevder at den er forpliktet til å ta landet inn i EU og Nato, noe som er nedskrevet i grunnloven og ifølge meningsmålinger støttes av minst 80 prosent av befolkningen.

Georgia søkte om EU-medlemskap sammen med Ukraina og Moldova like etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar i fjor.

I juni ga EU-lederne kandidatstatus til Ukraina og Moldova, men sa at det trengs flere reformer i Georgia før landet kan få samme status.

