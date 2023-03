Stoltenberg ut mot Russland etter drone-drama: − Uansvarlig

TROLLFELTET I NORDSJØEN (VG) Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at Russland opptrådte både uansvarlig, uprofesjonelt og farlig da en amerikansk drone ble truffet av et russisk kampfly over Svartehavet.

Overfor VG understreker Stoltenberg at det er viktig at slike situasjoner ikke kommer ut av kontroll:

– Det Russland gjorde var uansvarlig, uprofesjonelt og farlig, sier Stoltenberg, på dagstur til Troll A i Nordsjøen fredag.

Nato bruker nå store militære ressurser på å overvåke både Natos yttergrenser og såkalt kritisk infrastruktur, slik som den norske gassproduksjonen i Nordsjøen.

KRASS: NATO-sjef Jens Stoltenberg gir Russland det glatte lag for landets opptreden da en amerikansk drone ble truffet i internasjonalt luftrom.

Episoden med en amerikansk drone og det russiske kampflyet illustrerer at krig er farlig, ifølge Stoltenberg:

– Vi har sagt at Russland bør opptre profesjonelt og ansvarlig i internasjonalt luftrom, der Nato og våre partnere har full rett til å operere. Tre av Svartehavets kyststater er Nato-land, sier han.

Det var tidligere dene uken at et russisk jagerfly traff en propell på en amerikansk militærdrone, ifølge det amerikanske militæret. Amerikanerne mener det førte til at dronen havnet i Svartehavet.

Stoltenberg anerkjenner at det raskt ble opprettet kontakt mellom amerikanske og russiske militære myndigheter

– Det var viktig får å hindre at situasjonen kom ut av kontroll. Jeg er sikker på at akkurat denne situasjonen vil man få kontroll over, legger han til.

Flyet traff propellen til en amerikansk militær overvåkningsdrone av typen «Reaper», hevder det amerikanske forsvaret.

– To russiske Su-27 jagerfly foretok en utrygg og uprofesjonell avskjæring av et ubemannet overvåkningsfly av typen MQ-9 som opererte i internasjonalt farvann over Svartehavet, skrev det amerikanske militæret i en pressemelding.