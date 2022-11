PÅ ET ROR: Tre afrikanske migranter satt på bakenden av et skip i elleve dager uten mat og drikke.

Her satt blindpassasjerene i elleve dager uten mat og drikke

– Vi har aldri sett en situasjon som dette før, hvor migrantene ankom i livet, sier direktør Helena Maleno.

– En slik reise er en enorm belastning. At de tok dette valget og satte ut på denne reisen er en indikasjon på at noe veldig alvorlig ligger bak.

Det sier Helena Maleno, direktøren av den spanske humantærorganisasjonen Caminando Fronteras (eng. Walking Borders), til Reuters.

– Vi har aldri sett en situasjon som dette før, hvor migrantene ankom i live, sier Maleno.

Den spanske kystvakten opplyser på Twitter at de fant tre blindpassasjerer på olje- og kjemikalieskipet Alithini II. Her hadde de sittet på et ror i bakenden av skipet i elleve dager uten mat og drikke, skriver CNN.

BRUKER FISKEBÅTER: Migranter i åpne fiskebåter blir tatt imot av andre migranter i havnen i Arguineguín 17. november 2020.

Migrantene ble reddet i land, og behandlet for nedkjøling og dehydrering.

Båten hadde kjørt fra Lagos i Nigeria, langs vestkysten av Afrika, og ankommet Las Palmas på Kanariøyene mandag. Målet for reisen var Europa.

Ifølge Reuters har to av de tre blindpassasjerene blitt sendt tilbake til skipet for å bli deportert til Lagos tirsdag. Den siste personen er fortsatt innlagt på sykehuset.

Helena Molena mener at migrantene burde ha blitt informert om rettighetene sine.

– Migrantene burde i det minste bli avhørt, før de blir returnert til båten! De burde ha blitt fortalt at de har rett til å søke om politisk asyl, forteller Molena.

I 2021 reiste mer enn 20,000 migranter fra den vestafrikanske kystlinjen til Kanariøyene, i følge Røde Kors.

VG skrev i 2020 om rekordmange migranter fra Afrika til Kanariøyene.

VG har tidligere skrevet om 43 drukninger i forlis utenfor Marokko, og dobling i antall døde migranter fra Afrika til Europa i 2021.