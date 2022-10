Reuters: Minst 81 omkommet etter brokollaps i India

Minst 81 er omkommet og flere titalls mennesker er kritisk skadet etter at en hengebro kollapset i byen Morbi i staten Gujarat India søndag kveld.

Tallet på antall omkomne har steget til 81, ifølge den indiske regjeringen, melder Nyhetsbyrået Reuters.

The Times of India skriver at politimannen Ashish Bhatia bekrefter at 78 mennesker er døde etter brokollapsen i Machchhu-elven.

Mange av de døde skal være barn, kvinner og eldre, ifølge Kundariya.

Ifølge en annen politiker, Mohan Kunda, er 100 skadet, skriver avisen.

Bilder fra elven viser også mennesker som er reddet opp av vannet av stedlige småbåter.

Videoer fra stedet viser mennesker som legger på svøm, mens andre karrer seg fast til eller klatrer i restene av den ødelagte broen.

Nyhetskanalen News 18 melder at nesten 400 var på broen da den kollapset, hvorav 100 falt i vannet.

I videoer på sosiale medier kan man se at store deler av broen ligger under vann, og at flere mennesker klamrer seg fast og prøver å komme seg nærmere land.

Gjenåpnet etter renovering

Nyhetskanalen Zee News skriver at 500 mennesker har falt i elven som broen gikk over.

Broen ble nylig gjenåpnet etter renovering, skriver The Times of India.

Flere båter, ambulanser og redningsbiler skal være sendt til Morbi fra Rajkot for å bistå i redningsarbeidet.

Lokale myndigheter er mobilisert i koordinering og redningsarbeid, ifølge den sentrale folkevalgte, Union home minister, Amit Shah.

Medieselskapet NDTV skriver at hundrevis av mennesker løp og hoppet på broen dagen før den kollapset, og at broen som et resultat av dette svaiet kraftig. En video VG har sett viser menneskene, men videoens dato og om det er snakk om den aktuelle broen er ikke bekreftet.

På Twitter melder Statsministerens kontor i India at statsminister Narendra Modi har pratet med regionens delstatsminister.

– Han har spurt om hurtig mobilisering av team for redningsoperasjoner. Han har spurt om at situasjonen blir nøye og kontinuerlig overvåket, og at det ytes all mulig hjelp til de berørte, skriver Statsministerens kontor.

Indias statsminister Narendra Modi.

Lover erstatning

I en annen Twitter-melding lover Statsministerens kontor penger til de etterlatte.

Forsvarsminister Rajnath Singh kommer med sine kondolanser:

– Jeg er ekstremt trist over tapet av liv i denne tragedien. Mine kondolanser går til de etterlatte som har tapt sine kjære i denne tragedien, skriver Singh på Twitter.

Saken oppdateres