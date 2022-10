Minst 40 omkommet etter brokollaps i India

Minst 40 personer har omkommet og 30 er kritisk skadet etter at en hengebro kollapset i byen Morbi i staten Gujarat India.

Dette ifølge delstatsministeren i regionen, skriver Nyhetsbyrået Reuters.

Nyhetskanalen News 18 melder at nesten 400 var på broen da den kollapset, herav 100 falt i vannet. I videoer på sosiale medier kan man se at store deler av broen ligger under vann, og at flere mennesker klamrer seg fast og prøver å komme seg nærmere land.

Imidlertid skriver nyhetskanalen Zee News at 500 mennesker har falt i elven som broen gikk over.

Broen ble nylig gjenåpnet etter renovering, skriver The Times of India.

På Twitter melder Statsministerens kontor i India at statsminister Narendra Modi har pratet med regionens delstatsminister.

– Han har spurt om hurtig mobilisering av team for redningsoperasjoner. Han har spurt om at situasjonen blir nøye og kontinuerlig overvåket, og at det ytes all mulig hjelp til de berørte, skriver Statsministerens kontor.

I en annen Twitter-melding lover Statsministerens kontor penger til de etterlatte.

Saken oppdateres