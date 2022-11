MOBILISERT: Rekrutter i kø for å hente utstyret sitt ved et regionalt mobiliseringssenter i den russiske byen Rostov-on-Don den 31. oktober.

Britisk etterretning: Russerne truer trolig med å skyte sine egne

Ukrainas fremmarsj og russisk tilbaketrekning kan koste soldater dyrt.

Vilde Elgaaen

NTB

Det fremkommer i en oppdatering på etterretningen som det britiske forsvarsdepartementet har samlet inn.

– Grunnet lav moral og en uvillighet til å kjempe, har russiske styrker trolig begynt å sette ut «barriere-tropper» eller «blokkerings-enheter», skriver britene, og fortsetter:

– Disse enhetene truer med å skyte sine egne tilbaketrekkende soldater for å tvinge frem offensiver, og har blitt brukt i tidligere konflikter av russiske styrker.

De hevder videre at de finner det sannsynlig at russiske generaler trolig har ønsket at kommandører bruker våpen mot desertører, inkludert muligens å autorisere at man skyter for å drepe dem etter en advarsel er gitt.

– Generaler har også sannsynligvis ønkset å opprettholde forsvarsposisjoner til døden, heter det fra britisk etterretning.

De hevder videre at dette er et tegn på den lave kvaliteten, moralen og disiplinen blant russiske styrker.

President Vladimir Putin har allerede underskrevet en ny lov som skal straffe dem som overgir seg frivillig, desertører, plyndrere og andre hardt:

Soldater som deserterer, overgir seg frivillig, nekter å krige og/eller følge ordre, kan bli dømt til opptil ti års fengsel. Plyndring vil kunne medføre fengselsstraffer på opptil 15 år.

Trøbbel med mobilisering

Invasjonen av Ukraina har ikke gått som planlagt for Russland. Det ble tidligere i høst innført en delvis militær mobilisering i Russland for å samle ytterligere soldater til krigen.

– Det er umulig å holde frontlinjen ved å bare bruke tjenestemenn under kontrakt, det er derfor vi annonserte mobiliseringen, sa Russlands president Vladimir Putin under et toppmøte i oktober.

Mobiliseringen ble ikke ønsket velkommen av flere russere. I dagene og uken etter annonseringen var det store demonstrasjoner og mange flyktet landet. Det ble også avfyrt skudd ved vervekontorer.

I en melding på det sosiale mediet Telegram fredag, er viseformann i Det russiske sikkerhetsrådet knallhard:

– Feige forrædere og grådige avhoppere dro til fjerne land. La knoklene deres råtne i utlandet. De er ikke blant oss, og vi har blitt sterkere og renere, skriver viseformannen Dmitry Medvedev, ifølge Ria Novosti.

Tankesmien Institute for the Study of War (ISW) skrev i slutten av september at Russland da slet med å gjennomføre mobiliseringen. De mente at Putin trolig kom til å feile selv i å mobilisere reservestyrker av lav kvalitet, dersom Kreml ikke raskt kan fikse fundamentale og systematiske problemer.

Blant problemene var det at folk som aldri skulle vært innkalt, ble det. Da innrømte folk i Putins leir at det var begått feil.

REKRUTTERT: Russiske soldater bærende på eget utstyr utenfor det regionale rekruttsenteret i Rostov-on-Don den 31. oktober.

Tror Ukraina tjener på vinteren

Det begynner å bli kaldere på den nordlige halvkule. Røde kors og ukrainske myndigheter har allerede slått alarm, og frykter sivile liv vil gå tapt i takt med den synkende temperaturen.

Men kuldegrader kan tjene de ukrainske styrkene vel.

– Slik situasjonen er nå, er det ukrainske soldater som vil ha størst fordel av vinteren, sier professor Tormod Heier ved Stabsskolen til NTB.

Han begrunner det dels med at det blir vanskeligere å føre krig, noe som favoriserer soldatene med sterkest vilje. Men også fordi slagmarken helt fysisk endrer seg.

– Kampene skjer i et grisgrendt jordbrukslandskap der åkrene og mange av vassdragene snart vil fryse. Dette gir de mekaniserte avdelingene med uthvilte soldater og god logistikk et større spillerom fordi angrepene kan skje langs flere ulike akser, sier Heier.

TAR TILBAKE: Ukrainske styrker ved siden av en BM-21 nær frontlinjen i Kharkiv torsdag.

– Så lenge de russiske styrkene lider under manglende etterforsyning og interne samordningsproblemer, vil ukrainerne tjene mest på dette, legger han til.

Han tror Ukraina vil benytte vinteren til å frigjøre så store områder som mulig før våren setter inn.

– For med vårsola blir slettelandskapet raskt omdannet til et gjørmehav som både stridsvogner og artillerienheter raskt setter seg fast i. Dermed kan også momentumet i den ukrainske framrykkingen stoppe opp, noe som gir russerne anledning til å feste grepet mens nye mobiliseringsavdelinger sendes inn til fronten, sier Heier.