VAN HOUTEN: Leslie Van Houten, her avbildet i 1971, drepte på ordre fra kultlederen Charles Manson.

Drepte på ordre fra Charles Manson – nå kan hun slippe ut

Leslie Van Houten (73) er tilkjent retten til prøveløslatelse, 54 år etter at hun deltok i dobbeltdrapet som rystet USA.

Natt til 9. august i 1969 drepte medlemmer av Charles Mansons kult den gravide skuespilleren og modellen Sharon Tate. Ett døgn senere gikk de til angrep på og drepte ekteparet Leno LaBianca og Rosemary LaBianca i Los Angeles.

Leno LaBianca ble funnet skåret opp og ekteparets blod var smurt ut over veggene, skriver Sky News.

Blant Mansons tilhengere som i tidsrommet 8–10. august, gjennomførte en blodig drapsorgie, var den da 19 år gamle Leslie Van Houten. Hun var med å knivstikke ekteparet.

TATE: Liket til skuespilleren Sharon Tate fraktes ut av huset hvor hun ble myrdet av Mansons tilhengere i Los Angeles.

For sin medvirkning i drapene ble Van Houten i 1971 dømt til døden, men dommen ble senere omgjort til livstid i fengsel etter at dødsstraff ble avskaffet i staten California i 1972.

Siden den gang har Van Houten sittet innelåst, men det kan nå endre seg, skriver blant andre Los Angeles Times.

PRØVELØSLATELSE: Van Houten, her under en høring i 2017, kan nå i 2023 få sin første tur ut av fengsel siden hun ble dømt i 1972.

For etter å ha blitt nektet muligheten til prøveløslatelse fem ganger, har en ankedomstol i California nå reversert den seneste avgjørelsen om at 73-åringen aldri kan slippe ut.

Den avgjørelsen ble tatt i 2022 av guvernør Gavin Newsom. Han sa den gang at Van Houten ville utgjøre en «urimelig fare», dersom hun ble løslatt, skriver LA Times.

KULT: Fra venstre: Susan Atkins, Patricia Krenwinkel og Leslie Van Houten på vei til retten etter drapene på Tate og ekteparet LaBianca.

Videre skal han ha begrunnet avslaget med at det var uoverensstemmelser mellom Van Houtens nylige uttalelser og de hun kom med under drapene sommeren 1969, noe som kunne indikere «hull» i Van Houtens ærlighet.

– Jeg klandrer ikke guvernøren, for han har blitt satt i en vanskelig posisjon. Han fikk makten til å nekte eller innvilge prøveløslatelse. Det er mange som ikke kjenner faktaene i saken så godt, og de vil at Leslie skal sitte inn resten av livet. Guvernøren kan tape mange stemmer over et spørsmål som dette, sier Van Houtens advokat, Rich Pfeiffe, overfor LA Times.

NEKTET: Guvernør Gavin Newsom har nektet Van Houten prøveløslatelse. Den avgjørelsen er nå omgjort.

Men selv om en ankedomstol nå har omgjort avgjørelsen til guvernøren, er det ikke gitt at avgjørelsen blir stående. Guvernør Newsom har et 10-dagers vindu, som starter om 30 dager, hvor han kan be høyesterett i California om å omgjøre den nye avgjørelsen.

Dog vil Van Houten etter alle solemerker få seg i alle fall en liten tur ut av fengselet, da det normalt sett tar fem dager å frigi en fange fra fengsel i staten, skriver avisen.

Hovedpersonen bak drapene på både Tate og ekteparet LaBianca, Charles Manson, døde i 2017 mens han sonet sin livstidsdom.

