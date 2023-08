1 / 3 DE SOM BESTEMMER: Det er opp til Ukraina selv å bestemme når forhandlinger kan finne sted, og vilkårene for det, sa Jens Stoltenberg i Arendal. forrige neste fullskjerm DE SOM BESTEMMER: Det er opp til Ukraina selv å bestemme når forhandlinger kan finne sted, og vilkårene for det, sa Jens Stoltenberg i Arendal.

Stoltenberg i Arendal: Nato skal støtte Ukraina i gode og onde dager

ARENDAL (VG) Nato-sjef Jens Stoltenberg bekrefter overfor VG at det er en intern diskusjon i Nato om hvordan krigen i Ukraina kan få en slutt. Men alt avhenger av Ukrainas styrke på slagmarken.

Etter to dagers intenst fokus på Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen og hans uttalelse tirsdag om mulig avgivelse av territorier i Ukraina i bytte mot et medlemskap i Nato, kom Nato-sjefen selv til Arendal torsdag.

Jenssen presiserte sin uttalelse i et intervju med VG onsdag.

– Det som er vårt budskap, er at Natos politikk er uendret. Vi støtter Ukrainas rett til å eksistere innenfor anerkjente grenser, der som kalles territoriell integritet. Det er derfor vi støtter dem militært, sa Stoltenberg.

På VGs spørsmål bekreftet Stoltenberg at mulige slutt-scenarier for Russlands krigføring i Ukraina er oppe til diskusjon i Nato:

– I Nato er det en løpende diskusjon om alle mulige spørsmål som er knyttet til krigen, også om hvordan man kan få til en avslutning av krigen, sa han.

– Uakseptabelt

Reaksjonen på Jenssens første uttalelse i Arendal var sterk i Kyiv. En talsmann for ukrainsk UD sa at utspillet var «totalt uakseptabelt».

Stoltenberg ville ikke uttale seg om hvordan Natos kommunikasjon med det ukrainske lederskapet har vært siden tirsdag.

Han erkjenner at offensiven fra Ukrainas side ikke har gått så raskt som ukrainerne selv hadde håpet - men la til at de har gjenerobret noe terreng, og at han imponert over ukrainsk mot og utholdenhet.

I gode og onde dager

I Arendal hadde Nato-sjefen også behov for å sende et sterkt og uforbeholdent budskap til Ukraina, om støtte så lenge det trengs:

– Jeg hører noen sier at det bare er når de vinner, at vi vil støtte dem. Det er helt feil tenkt. Det er i motgang de virkelig trenger støtte. Så vi skal støtte dem i gode og onde dager, sa Stoltenberg på et pressetreff i Arendal.

Ukraina bestemmer

Fra scenen i Arendal kulturhus gjorde Stoltenberg det klart at det er Ukraina som suverent bestemmer når tiden er inne for eventuelle forhandlinger, og hvilket mulig resultat de kan godta.

Men han erkjenner også at ingen nå kan si med sikkerhet når og hvordan denne krigen ender:

– Sannsynligheten for et godt utfall sett fra Ukrainas side, øker jo sterkere Ukraina står militært, sa Stoltenberg.