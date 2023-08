AFRIKA? Dette bildet ble mandag publisert på en Telegram-kanal knyttet til Wagner. Jevgenij Prigozjin gir inntrykk av at han befinner seg i Afrika, men dette er ikke bekreftet.

Wagner-sjefen påstår leiesoldatgruppen gjør «Russland større»

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevder at den russiske leiesoldatgruppen har gjort Russland «større på alle kontinenter» og antyder at han befinner seg i et afrikansk land.

NTB

I en videotale som ble publisert på Telegram mandag, snakker Prigozjin også om å gjøre Russland sterkere på alle kontinenter.

Han er ikledd kamuflasjeklær, har et gevær i hånden og blir filmet i et ørkenområde.

I det fjerne ser man væpnede menn og en pickup. Reuters har ikke greid å finne ut hvor videoen er tatt opp, men både Wagner-sjefens uttalelser og enkelte meldinger i sosiale medier tyder på at den er filmet i Afrika.

– Temperaturen er pluss 50, alt er slik vi liker det. Wagner gjør Russland enda større på alle kontinenter, og Afrika friere. Rettferdighet og lykke for det afrikanske folk. Vi gjør livet til et mareritt for IS, al-Qaida og andre banditter, sier han.

Deretter legger han til at Wagner rekrutterer folk, samtidig som det oppgis et telefonnummer som kan brukes av dem som vil verve seg.

Prigozjin gjorde tilsynelatende opprør mot Russlands militære ledelse i juni og har siden stort sett vært borte fra offentligheten.

Men Wagner har fortsatt en sterk militær tilstedeværelse i Afrika, blant annet i Mali, der den samarbeider med landets militærjunta.