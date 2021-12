SEKVENSERING: Omikron-varianten undersøkes ved Ndlovu forskningssenter i Elandsdoom i Sør-Afrika.

Sør-Afrika: − Ingen tegn til at omikron er mer farlig

Nye tall fra Sør-Afrika viser at selv om antallet innleggelser ved sykehusene øker kraftig, er det fortsatt noen gode tegn: Dødstallene stiger ikke dramatisk, og behandlingstiden ser lovende ut.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Fredag kunngjorde sørafrikanske helsemyndigheter at de foreløpig ikke ser tegn til at omikron-varianten forårsaker mer alvorlig sykdom.

Tvert imot ser det ut til at tidlige tegn på mindre alvorlig sykdom, stemmer med kliniske funn ved sykehusene, i landet som advarte verden om den nye varianten i november.

– Foreløpige data tyder på at selv om det er et økende antall innleggelser ved sykehusene, så skyldes det selve antallet smittede og ikke at varianten er mer alvorlig i seg selv, sier helseminister Joe Phaahla, gjengitt av Reuters.

VG skrev tidligere denne uken om kliniske funn fra de første innleggelsene i Sør-Afrika, som tydet på at de som faktisk trenger behandling på sykehus like fullt er mindre syke enn under forrige bølge med deltavarianten i sommer.

BAKGRUNN: Sør-Afrika: Tallene som kan gi håp

SEKVENSERING: Omikron-varianten undersøkes ved Ndlovu forskningssenter i Elandsdoom i Sør-Afrika.

Det som derimot er alarmerende for sørafrikanske helsemyndigheter, er at tegnene på rask smitte fortsetter: Torsdag var det 22.000 nye tilfeller. Men det er fortsatt lavere enn toppen på 26.000 daglige tilfeller under deltabølgen.

Særlig to observasjoner gir grunnlag for forsiktig optimisme: Antallet dødsfall øker ikke like raskt som antallet innleggelser, og gjennomsnittlig behandlingstid ser også lovende ut.

Men, nå sprer viruset seg også i økende grad til eldre mennesker. I landets verst rammede region, Gauteng-provinsen som omfatter storbyen Johannesburg og hovedstaden Pretoria, har antall tilfeller økt med 400 prosent fra forrige uke. Omikron står bak 70 prosent av tilfellene.

Nå sprer smitten seg over hele landet: Sykehusinnleggelser øker raskt i over halvparten av landets ni provinser.

Samtidig frykter nabolandene, med i hovedsak dårligere helsevesen og færre vaksinerte, en smittebølge fra Sør-Afrika.

SEKVENSERING: Omikron-varianten undersøkes ved Ndlovu forskningssenter i Elandsdoom i Sør-Afrika.

Sør-Afrika har fullvaksinert 38 prosent av sin voksne befolkning, høyt for sin region, men klart under regjeringens mål

Derfor tilbys en tredje «boosterdose» til alle fullvaksinerte, seks måneder etter de fikk dose to.

Forskning fra den sørafrikanske professoren Alex Sigal viser også at selv om omikron reduserer vaksinebeskyttelsen, gir vaksinene fortsatt om lag 70 prosents beskyttelse, avhengig av hvor mye antistoffer pasientene har utviklet.

Han sier det ikke finnes grunn til å tro at vaksinering ikke beskytter mot alvorlig omikroninfeksjon, melder NTB.

Sigal og hans team fra Det afrikanske helseforskningsinstituttet antas å være de første forskerne i verden som dyrker viruset kunstig. Forskningen handler om beskyttelse fra antistoffer.

– Dette viruset bruker samme reseptor som andre varianter; det har forandret mye i genomet sitt, men det har ikke endret seg vesentlig i måten det oppfører seg på. Det går ikke ned til nivåer som ikke er effektive, sier han.