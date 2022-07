TREKLØVER: De tre presidentene Vladimir Putin (Russland), Ebrahim Raisi (Iran) og Recep Tayyip Erdogan (Tyrkia) poserer for et bilde sammen i Teheran 19. Juli, 2022.

Putin hylles av Iran – selv hyller han Erdogan

Vladimir Putin var tirsdag på sin første reise utenfor den tidligere Sovjetunionen siden starten av krigen i Ukraina. Turen gikk til Iran, som beskriver Russland som sin «mest strategiske partner».

Tirsdag landet Vladimir Putin i Teheran for å møte den iranske presidenten Ebrahim Raisi og landets øverste leder Ayatolla Ali Khamenei.

Ifølge en artikkel i The New York Times skal den russiske presidenten ha sagt at forholdet mellom de to landene utvikler seg i et godt tempo, både i forhold til økonomi, sikkerhet og regionale affærer.

Dette er tredje gangen de to presidentene har møttes siden januar, og begge har ifølge avisen ytret at vestlige sanksjoner bidrar til at de to landene kommer nærmere hverandre.

Vil fjerne dollar fra global handel

Putins Iran-besøk sender sterke signaler til Vesten om hvem han ønsker et strategisk samarbeid med, skriver Reuters. Den russiske presidenten virker å knytte bånd med Iran, Kina og India over vestlige sanksjoner.

– Den amerikanske dollaren burde gradvis bli fjernet fra global handel, og dette kan gjøres gradvis, skal Khamenei ha sagt til Putin, ifølge Reuters.

Videre skal den iranske lederen ifølge nyhetsbyrået ha sagt at Putin hadde lite valg når det kom til okkupasjonen av Ukraina:

– Om du ikke hadde tatt initiativet, ville den andre siden (Vesten, red.anm.) ha forårsaket en krig på eget initiativ.

BESØK: Russlands president Vladimir Putin besøkte tirsdag Iran for å møte president Ebrahim Raisi.

Russland beskrives som Irans «mest strategiske samarbeidspartner» av Fadahossein Maleki, medlem av det iranske parlamentets komité for nasjonal sikkerhet og utenrikspolitikk.

Det kommer frem i en artikkel fra nyhetsbyrået AP.

Kilder fra Det hvite hus rapporterer at russiske tjenestemenn skal ha besøkt Iran opptil flere ganger for å vurdere landets våpen til bruk i Ukraina.

Hyller Erdogan

Putin og Raisi satte seg også ned med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan for å blant annet diskutere situasjonen i Syria. Her skal de ifølge Reuters ha blitt enige om å fortsette dialogen for å «normalisere» situasjonen i landet.

– Med din megling har vi beveget oss fremover. Ikke alle problemene har løst seg ennå, men det faktum at det er bevegelse er allerede bra, skal Putin ha sagt til Erdogan i etterkant av møtet.

Tidligere denne måneden kom det frem at Russland, Ukraina, Tyrkia og de forente nasjoner (FN) vil signere en avtale om å fortsette Ukrainas korneksport. Det melder Reuters.

Hinter til en fortid

Talsperson for Kreml, Dmitri S. Peskov, hinter i en uttalelse til iranske medier til at det har vært vennskapsbånd og strategiske interesser mellom Russland og Persia helt tilbake til 1500-tallet.

– Mange av dagens land eksisterte ikke engang på den tiden, sier Peskov.

Han skal også ha snakket om mulighetene for en strategisk avtale mellom landene for å unngå bruk av amerikanske dollar i internasjonal handel.

John Kirby, øverste talsmann for det nasjonale sikkerhetsrådet i USA, mener at Putins besøk sier noe om landets utvikling etter invasjonen.

– Den russiske presidenten Vladimir Putins reise til Iran viser hvor isolert Russland har blitt etter deres invasjon av Ukraina, sier Kirby ifølge Reuters.