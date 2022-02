FARVEL: Franske soldater går om bord i et fly etter fire måneder i Mali, i dette bildet fra juni i fjor. Nå skal de franske styrkene i landet trekke seg ut.

Frankrike og samarbeidspartnere trekker seg ut av Mali

Frankrike og landets allierte opplyser at de trekker seg ut av Mali på grunn av problemer med militærjuntaen som styrer landet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Styrkene har kjempet mot jihadisme i Sahel i Mali.

Frankrike har i flere år ledet den såkalte Takuba-styrken i landet. Styrken driver kapasitetsbygging for å styrke landets regjeringshær i kampen mot militante islamister.

Det er nesten ti år siden Frankrike i 2013 startet operasjonen mot de islamistiske ekstremistene i IS og al-Qaida.

TI ÅR SIDEN: En fransk soldat på plass i Mali i 2013, da operasjon Barkhane fremdeles var et helt ferskt prosjekt.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa på en pressekonferanse i Paris torsdag at Frankrike vil fortsette å støtte sivile i Mali, og at den militære kampen mot jihadistene skal fortsette i Malis naboland, melder NTB.

Men spenningen mellom EU og Mali har den siste tiden vært spent. Tidlig i februar innførte EU sanksjoner mot fem medlemmer av Malis kuppregjering, inkludert statsminister Choguel Maiga, for å ha hindret overgangen til sivilt styre.

Økende spenning

Mali har siden har vært styrt av en militærjunta ledet av den 38 år gamle obersten Assimi Goïta.

Den nåværende regjeringen gjennomførte i fjor statskupp i landet, og fjernet den sivile overgangsregjeringen i Mali. Dette har ført til spenning og konflikt med Frankrike.

BAGGASJE: Franske Barkhane-soldater pakker sakene etter et fullført oppdrag i Sahel i fjor sommer.

Spenningen mellom Mali og EU og andre internasjonale partnere steg ytterligere da Goïta også utsatte det neste presidentvalget i fire år, til 2026.

I januar ble danske styrker trukket ut av landet, etter sterke anmodninger fra Malis regjering. Ifølge Malis regjering, hadde ikke Danmark i tilstrekkelig grad rådført seg med maliske myndigheter før de sendte troppene sine inn.

Norges tilstedeværelse fortsetter

Også Norge har siden 2013 hatt militært personell i Mali, som en del av FN-operasjonen MINUSMA. Norge har ni personer i landet som drifter militærleiren Bifrost, og seks offiserer ved MINUSMAS hovedkvarter i hovedstaden Bamako.

I tillegg har Norge jevnlig stilt med transportbidrag i form av et Hercules transportfly. Denne FN-operasjonen i Mali vil fortsette.

– Barkhane og Takuba har bidratt til å understøtte denne operasjonen. Vi er opptatt av at man finner gode løsninger for at MINUSMA kan fortsette å operere og gjennomføre sitt mandat. Dette er også viktig for at vi skal kunne videreføre vår humanitære- og utviklingsinnsats, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen i en pressemelding torsdag.

BEKYMRET: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier departementet er bekymret for situasjonen i Mali.

Forsvarsdepartementet opplyser at Norge har sluttet seg til den franske fellesuttalelsen, hvor det opplyses at Taukuba-styrken trekker seg ut. De «politiske, operative og juridiske forutsetningene» er ikke lenger til setede for at denne fellesstyrken fortsatt kan være der, skriver departementet.

– Vi er bekymret for den politiske, sikkerhetsmessige og humanitære utviklingen i Mali og Sahel. Utfordringene i Sahel må møtes med en helhetlig, koordinert og realistisk respons, sier Enoksen.

Norske styrker skulle etter planen også delta i de franske Takuba-styrkene, men dette ble avlyst på grunn av «manglende juridisk rammeverk med Mali».