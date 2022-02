FLYKTER: En mor og en datter går fredag morgen mot en grenseovergang mellom Ukraina og nabolandet Ungarn etter at Russland gikk til krig mot Ukraina.

Ukrainere rømmer fra landet: − Ser en flyktningstrøm

Flere tusen ukrainere rømmer nå fra hjemlandet etter at Russland natt til torsdag gikk til krig mot Ukraina. Så langt skal minst 25 sivile være drept.

Til fots, på en vei langs den vestlige grensen mellom Ukraina og Ungarn, går en mor hånd i hånd med datteren sin. De er i ferd med å forlate Ukraina til fordel for nabolandet Ungarn.

Mor og datter er ikke alene om å flykte fra et Ukraina i krig.

FNs høykommissær (UNCHR) for flyktninger forbereder seg nå på opptil fire millioner ukrainske flyktninger som følge av Russlands angrep.

Allerede har flere tusen ukrainere krysset grensene til Polen, Moldova, Slovakia og også Russland.

Og flere av dem til fots, sammen med små barn.

Se flere bilder av ukrainske flyktninger i galleriet under:

fullskjerm neste FLYKTNINGER: En kvinne og et barn har tatt seg over grensen fra Ukraina til Slovakia via Ubla-grenseovergangen. Slovakia har sagt at de vil ta imot flyktende ukrainere. 1 av 3 Foto: MARTIN DIVISEK / EPA

En talsmann for UNHCR sa fredag at de står klare til å hjelpe dem som flykter.

Da vår egen statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte pressen fredag ettermiddag, i forkant av et digitalt Nato-møte, var fokuset i stor grad på de potensielle flyktningbehovene i tiden som kommer.

– Vi er vitne til at Ukrainere drives på flukt fra sine hjem, sa Støre og la til:

– Man ser allerede en flyktningstrøm til Polen.

Men i første omgang, vil det være snakk om interne flyktninger i Ukraina, ifølge Støre.

Se flere bilder av personer som forlater Ukraina:

fullskjerm neste GÅR OVER GRENSEN: Personer ankommer grenseovergangen i Vysne Nemecke mellom Ukraina og Slovakia fredag. 1 av 3 Foto: RADOVAN STOKLASA / Reuters

Nabolandene girer opp innsatsen

Så langt har FN fått meldinger om 25 drepte sivilpersoner og over hundre sårede i Ukraina etter at Russland startet sin invasjon. Det antas at de reelle tallene kan være langt høyere, skriver NTB.

Slovakia sa allerede torsdag kveld at de hadde mange flyktninger på grensen. Ved grenseovergangen Vysne Nemecke dannet det seg en kø med ventetid på opptil åtte timer, sa den slovakiske tolletaten.

Helsemyndighetene i landet har kunngjort at krigsflyktninger er unntatt fra alle coronarelaterte innreiserestriksjoner som gjelder for andre innreisende.

Polen har nylig meldt at de planlegger å bygge krisesentre for flyktninger. Mens Ungarn tidligere i uken sa at de sender ytterligere styrker til Ukraina-grensen for å håndtere den ventede flyktningstrømmen og tilby humanitær hjelp.

SISTE: Fredag ettermiddag har ukrainske soldater inntatt forsvarsstilling i hovedstaden Kyiv mens de russiske styrkene stadig nærmer seg.

Under kan du se hvor kampene foregår akkurat nå:

FN: – Trussel for livene til landets barn

FNs barnefond Unicef styrker sitt nærvær i Moldova, Romania og Polen, i tillegg til Ungarn og Slovenia. Tilfluktssteder for kvinner og barn settes opp langs fluktrutene, melder de, ifølge NTB.

– Militæroperasjonen i Ukraina utgjør en umiddelbar trussel mot livene og velværet til landets 7,5 millioner barn, skriver Unicef i en pressemelding.

De oppfordrer alle parter til å beskytte barna som blir rammet til enhver tid, og sørge for at humanitære aktører raskt og trygt kan nå fram til barn i nød, uansett hvor de er.