Zelenskyj med siste appell til Russland

Ukrainas president henvendte seg direkte til russerne i det som fremstår som et siste forsøk på å unngå russisk invasjon.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Zelenskyj snakker russisk holdt en tale publisert på Telegram på begge språk natt til torsdag.

Der gjorde han det klart at Russland har godkjent en offensiv mot Ukraina. Han sa han har forsøkt å få til en samtale med Russlands president Putin, men at han ikke fikk svar.

Han talte også direkte til det russiske folk.

– En grense på mer enn 2000 kilometer skiller oss. 200.000 av deres soldater og tusenvis av militærkjøretøy står langs den grensen. Deres leder har beordret dem til å rykke frem, inn på et annet lands territorium, sa presidenten og understreket ifølge NBC at ukrainerne verken er nazister, eller at de hater russisk kultur.

– Vi er forskjellige, men det er ingen grunn til å være fiender. Vi vil bygge vår egen historie, fredelig, rolig og ærlig.

Han avviste også fullstendig at han skulle ha beordret angrep på Donbas, som president Putin altså vil sende det han kaller «fredsbevarende styrker» til.

– Mange av dere har slektninger i Ukraina, dere har studert på ukrainske universiteter, dere har ukrainske venner. Dere kjenner oss, våre prinsipper, hva som betyr noe for oss. Lytt til dere selv, til deres fornuftige stemmer. Det ukrainske folket vil ha fred, sier Zelenskyj i talen som er oversatt av Financial Times-journalisten Max Seddon.

Han sa også at en storkrig kan bli startet av Russland snart og sa til russerne at muligheten for en krig «avhenger av dere».

– Vi vil ikke ha krig, verken kald krig, varm krig, eller hybridkrig. Men dersom styrker angriper oss og noen prøver å ta landet vårt, vår frihet og, våre barns liv, så vil vi forsvare oss.

– Når dere angriper, så er det ansiktene våre dere vil se, ikke ryggene, sa han ifølge BBC.

– Vil russerne ha krig? Jeg vil veldig gjerne svare på det spørsmålet selv, men svaret avhenger av dere, innbyggere i Russland.

Talen til den ukrainske presidenten kom samtidig med at landet har erklært unntakstilstand, som trådte i kraft fra midnatt torsdag, mens landet gjør seg klar for en mulig fullskala invasjon fra nabolandet i øst.

