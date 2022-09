RUSSISK GASS: Her bygger russerne en gassrørledning i 2007 som skulle bli brukt til å frakte gass mot Europa. Nå stenges kranen.

Energikrigen: − Vi gjør oss klare for det verste scenarioet

BEIRUT (VG) Torsdag kutter Vladimir Putin gassen til Frankrike, og europeere går trolig en kald vinter i møte. Nå ser europeiske ledere mot Midtøsten og Algerie i håp om nye gassavtaler.

Onsdag ble russiske gassleveranser gjennom den viktige rørledningen Nord Stream 1 stoppet på grunn av det Russland kaller nødvendig vedlikehold.

Torsdag blir gasstilførslene til Frankrike stoppet helt av det russiske selskapet Gazprom.

Mange europeiske land bruker gass til både oppvarming og produksjon av elektrisitet. Når det er lite tilførsel av gass, øker gassprisene, som igjen smitter over på strømprisene. Slik vi også merker hjemme i Norge.

– Vi gjør oss klare for det verste scenarioet, som er fullstendig avskjæring, sier den franske energiministeren, Agnes Pannier-Runacher, til fransk radio tirsdag, med henvisning til stengte gassleveranser.

MERKER KONSEKVENSENE: Når gassprisene i Europa går opp, går også strømprisene i Norge opp.

Over hele Europa jobber vestlige ledere desperat for å sikre energiforsyningene inn mot vinteren. Frankrike har uttalt at strømrasjonering kan bli nødvendig.

– Vi hadde lagt vår skjebne i russernes hender, og de utnyttet det. Det blir ikke noe russisk gass til oss i jul, derfor er det viktig å se på alternativer både på kort og lang sikt, sa den franske Medef-presidenten Geoffroy Roux de Bezieux til France 24. Medef er tilsvarende Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Norge.

Den tyske forbundskansleren har kalt det en energikrig.

«Når Putin kutter gasstilførselen, bruker han energi som et våpen», skrev den tyske forbundskansleren Olaf Scholtz i sommer.

Ser sørover

De siste månedene har vestlige ledere valfartet til Midtøsten og Nord-Europa for å inngå nye gassavtaler, og for å oppmuntre til økte leveringer. I det korte løp er det ikke så mye å hente, men Europa tar det de får:

Israel har begynt å eksportere gass via terminaler i Egypt, før det skal til det europeiske markedet. Det er en ny, historisk avtale mellom de to landene. Israel har de siste månedene økt produksjonen med 22 prosent

Qatar har også økt gassproduksjonen, og har pøst milliarder av dollar inn i nye prosjekter og investeringer.

Algerie er allerede den tredje største gassleverandøren til Europa. Det statlige firmaet Sonatrach bruker nå store summer på å lete etter nye gassfelt, og har skrudd opp produksjonskapasiteten.

VOKTES: Et israelsk gassanlegg voktes av et israelsk krigsskip. Libanon og Israel har i lang tid forhandlet, og kranglet, om rettighetene til havområdene utenfor de to landene.

Macron på besøk

Forrige uke var den franske presidenten Emmanuel Macron på besøk i Algerie, blant annet for å fremforhandle nye gassavtaler med landet.

Det kommer på et sårt trengt tidspunkt for Frankrike, og det forventes at en ny avtale snart vil være ferdig. Den kan i så fall gi en økning på 50 prosent økning i gassleveransene fra Algerie til Frankrike. I dag får Frankrike 8 prosent av sin gass fra Algerie.

Som den tredje største gassleverandøren til Europa investerer Algerie store penger for tiden. Nye gassfelt er blitt oppdaget, og myndighetene har signert nye avtaler med Italia for å øke leveransene dit.

SAHARA: Gassanlegget Krechba i Sahara-ørkenen i Algerie.

Også norske Equinor har anlegg i Algerie. Talsperson Ola Morten Aanestad i Equinor sier til VG at de jobber hardt for å opprettholde produksjonen på de to anleggene de har i landet.

– På kort sikt er det ikke mulig å øke produksjonen vesentlig på grunn av kapasitetsbegrensninger, men det kan være muligheter fremover.

– På lengre sikt vil vi se på investeringsmuligheter som kan øke produksjonen, både i eksisterende anlegg og eventuelle nye muligheter. Algerie har ambisjoner om å øke sine gassleveranser til Europa i lys av den anstrengte energisituasjonen, og Equinor vil gjerne bidra til dette hvis muligheten byr seg, sier Aanestad.

På tross av nye avtaler og økte leveringer, kan ikke Midtøsten og nord-Afrika måle seg med leveransene som til nå har kommet fra Russland. Det er også problemer med å skalere opp produksjonen raskt nok, forteller energiekspert Emily Stromquist ved Middle East Institute.

– På tross av enorme gassreserver over hele Midtøsten og Nord-Afrika, er Europas mulighet til å kapitalisere på disse reservene små i de nærmeste årene. Både på grunn av geopolitikken, men også kapsiteten til infrastrukturen, sier hun til VG.

Så trekker hun frem landet som Frankrike nå trolig inngår en ny avtale med.

– Selv om Algerie har tatt store grep for å øke sin gassproduksjon, og de har vært nødvendige for å diversifisere energitilførselen til Europa, er volumene er små sammenlignet med de russiske.

OLJE: Prisen på olje og gass er skutt i været de siste månedene. For å nå klimamålene må man bort fra slike fossile energikilder. Her fra en oljebrønn i Texas.

Fra gass til fornybart

Samtidig som Europa skriker etter mer gass, jobbes det med å øke produksjonen av fornybar energi.

Verdens forskere er unisont enige om at vi må kutte hardt i bruken av fossil energi, slik som gass, hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer.

Det internasjonale energibyrået IEA anslår at i 2022 vil det være en tolv prosent økning i investeringene til fornybar energi. Men det kommer samtidig som en økt global investering i kull på ti prosent, globalt sett.

Mange aktivister, politikere og miljøorganisasjoner mener Europa gjør for lite, og agerer for treigt, i kampen mot klimaendringene, samt for å gjøre oss mindre avhengige av fossil energi.

Den danske energiministeren har kritisert EU for å bruke for lang tid til å godkjenne grønne prosjekter. Han har sagt det kan ta opptil ni år å få vindprosjekter på plass, ifølge Financial Times.

– Vi må se bort fra at land kun ser på sine individuelle energibehov. Vi må jobbe sammen om dette, sa den danske energiministeren Dan Jørgensen.