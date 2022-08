KOBLET AV: Atomkraftverket i Zaporizjzja, 22. august.

Atomkraftverk ble koblet av: − Alt som er uplanlagt er bekymringsverdig

Begge reaktorene i atomkraftverket i Zaporizjzja ble koblet fra kraftnettet etter en brann i området.

Dette melder Nyhetsbyrået Reuters.

Torsdag kveld skriver Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) på sin hjemmeside at atomkraftverket mistet strømforsyning minst to ganger, men at det nå er oppe og går igjen.

– Jeg håper brannen var begrenset og at frakoblingen er midlertidig, sa hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, til VG.

Automatiske sikkerhetssystem skal fungere som normalt, opplyste Ukrainas statlige atomkraftselskap, som bekreftet frakoblingen på Facebook.

Aldri før har dette atomkraftverket, som er Europas største, blitt koblet fra kraftnettet.

Atomkraftverket i Zaporizjzja har vært okkupert av russiske styrker siden begynnelsen av mars. Ukraina og Russland har begge beskyldt hverandre for å gjennomføre angrep mot atomkraftverket.

Ifølge Reuters var det de to siste fungerende reaktorene ved anlegget stengte ned, etter at branner i nærheten skal ha skadet strømledninger tilhørende kraftverket.

Totalt er det seks reaktorer i kraftverket.

– Alt som er uplanlagt er bekymringsverdig

Astrid Liland, avdelingsdirektør for beredskap ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, sa det var en brann i et nærliggende kullkraftverk som skadet strømkablene.

– Det er hverken strøm inn eller ut av kraftverket. Energoatom jobber med å koble til hvert fall en reaktor, men vi vet ikke om de har lykkes, sa Liland, som mottok meldinger om dette rundt klokken 15:45.

Avdelingsdirektøren fortsatte med å si at situasjonen er bekymringsverdig.

BEKYMRET: Astrid Liland sier at de ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er bekymret for den russiske tilstedeværelsen ved anlegget.

– Det er en uplanlagt avkobling fra strømnettet. Alt som er uplanlagt er bekymringsverdig, for det øker sjansen for at noe kan gå galt. Så lenge de har nedkjøling er det ingen umiddelbar fare, men situasjonen i området er veldig urolig, så det kan skje ting i tillegg til dette.

Videre fortalte Liland at de har fulgt situasjonen ved atomkraftverket siden 4. mars.

– Det er stadig noe nytt. Det er alvorlig at der er russisk tilstedeværelse – vi er bekymret.

NetBlocks, en organisasjon som overvåker cybersikkerhet, melder om strømstansen i kraftverket på Twitter:

Før krigen utgjorde kjernekraft omtrent 20 prosent av Ukrainas energiforsyning, og landet er et av de i verden som er mest avhengig av kjernekraft, sa professor Arild Moe ved Fridtjof Nansen-instituttet til NTB.

– Å koble ut Zaporizjzja vil helt klart skape regionale kraftproblemer, men de har fortsatt mange energikilder.

Har lagt opp til en mulig stenging

Tidligere har Russland truet med å stenge atomkraftverket, og i forrige uke hevdet Ukrainas atomenergi at Russland planla å skru av atomkraftverket.

De siste dagene har områder rundt atomkraftverket blitt bombet, noe som har økt mulighetene for en alvorlig ulykke, skriver Reuters.

– I senere tid har Russland lagt opp til en mulig stenging av atomkraftverket. Ukrainsk side har advart for risikoen ved en slik avstengning, sa Røseth ved Forsvarets høyskole.

Røseth fortsatte med å fortelle at Russland har skutt mot atomkraftverket, med den mulige hensikt om å klandre Ukrainerne for en krise.

– Russiske styrker i og rundt anlegget har beskutt ukrainske posisjoner nord for Dnipro og andre steder. Ukrainerne har skutt tilbake, men sier de ikke har skutt rundt atomkraftverket. Det har ifølge Ukrainerne vært beskytning fra Russland mot deler av anlegget, med hensikt om å stenge det av.

– Det er forhåpentligvis mulig å komme til bunns i hvordan denne brannen har startet, fortsatt Røseth.

UOVERSIKTLIG SITUASJON: Tom Røseth forteller at ukrainerne anklager russerne for å muligens prøve å legge ansvaret for en krise ved atomkraftverket over på ukrainere.

Statlige Energoatom, som drifter Ukrainas fire atomkraftverk, opplyste at de arbeider med å koble anlegget på strømnettet igjen, ifølge NTB.

Anlegget i Zaporizjzja er relativt moderne og skal kunne stå imot naturkatastrofer og kraftige angrep. Reaktorene har to meter tykke betongvegger.

Uklarhet rundt hvem som ville håndtert en ulykke

Reuters skriver at ukrainske arbeidere fortsatt jobber på atomkraftverket i Zaporizjzja, men at russiske styrker er til stede på anlegget, samtidig som russiske atomspesialister gir råd til ukrainerne.

IAEA har advart om at arbeiderne jobber under ekstremt stressende forhold.

– Om det skjer en atomulykke er det i krigstid uklart hvem som ville håndtert situasjonen, sa Kate Brown ifølge Reuters. Brown er miljøhistorier ved Institutt for teknologi i Massachusett.

Torsdag skal Generaldirektør i IAEA, Rafael Grossi, ha sagt at de er veldig nærme med å få til et besøk til atomkraftverket.

NÆRMER SEG: Rafael Grossi sier at IAEA er nærme med å få til et besøk til atomkraftverket.

Røseth ved Forsvarets høyskole, sa at det lenge har vært ønsket å få observatører til kraftverket, men at Russland ikke har gått med på dette.

– Ukraina, EU og Tyrkia har foreslått mulige løsninger med observatører, men Russland har ikke ønsket å gå med på dette, med mindre det skjer via russiske territorier. Kyiv mener observatørene skal komme over frontlinjen og inspisere fra Ukrainsk side.

