PROTESTER: Etter landets presidentvalg, har det mandag brutt ut store protester.

Protester etter omstridt valgresultat i Kenya

Det er brutt ut protester flere steder i Kenya etter at William Ruto ble utropt som vinner av presidentvalget. Opposisjonen sier det har foregått valgfusk.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Valgkommisjonens leder Wafula Chebukati erklærte mandag at Ruto hadde tatt en knapp seier med 50,49 prosent av stemmene, mens motstanderen Raila Odinga hadde fått 48,85 prosent.

Kort tid før det gikk fire av sju valgkommissærer ut og sa at de ikke kunne gå gode for det offisielle resultatet. Nestleder Juliana Cherera sa prosessen ikke har vært åpen og gjennomsiktig.

UTROPT VINNER: William Ruto ble utropt som vinner av presidentvalget.

Kort tid etter kunngjøringen meldes det om protester i Kisumu og deler av hovedstaden Nairobi der Odinga har stor støtte. Mens sinte demonstranter kommer med anklager om valgfusk, bruker politiet tåregass for å spre folkemengden.

Ett av stedene der folk har gått ut i gaten for å vise sin misnøye, er slumområdet Kibera i Nairobi, der det ble satt fyr på bildekk.

– Dette var ikke et fritt og rettferdig valg, Vi ble snytt, sier 26 år gamle Collins Odoyo, som støtter Odinga.

Påstand om hacking

Også fra en av Odingas nærmeste medarbeidere kommer det påstander om valgfusk, melder Al Jazeera.

– Vi har opplysninger og meldinger om at kommisjonens system ble hacket og at enkelte av valgkommisjonens tjenestemenn faktisk begikk regelbrudd og at noen av dem burde vært arrestert, sier Odingas fremste støttespiller Saitabao Ole Kanchory.

RESULTAT: Raila Odinga hadde fått 48,85 prosent av stemmene, mot William Rutos 50,49 prosent.

Dette var Odingas femte forsøk på å bli landets leder. I helgen viste foreløpige resultater et lite forsprang for den tidligere statsministeren, som ble støtte av sin tidligere motstander, avtroppende president Uhuru Kenyatta. Før valget lovte Odinga å godta valgresultatet dersom valget gikk fritt og rettferdig for seg.

– Ikke rom for hevn

Noe av det første Ruto gjorde etter å ha blitt utropt som valgvinner, var å omtale den uavhengige valgkommisjonen som valgets «helt».

– Jeg sier dette med overbevisning: Valgkommisjonen har imponert oss alle med resultatene i den offentlige portalen, sier Ruto.

Ruto sier han lover å samarbeide med alle parter og at «det ikke er rom for hevn», en uttalelse ment for å dempe den spente situasjonen mellom tilhengere og motstandere av Ruto.

– Jeg er fullstendig klar over at landet er i en situasjon der alle må bidra, sier Ruto.

GODTAR IKKE RESULTAT: Fire av sju valgkommissærer har gått ut og sagt at de ikke kan gå gode for det offisielle resultatet.

55-åringen, som omtales som en effektiv strateg, er en av Kenyas rikeste, men har likevel fremstilt seg selv om en mann av folket. Ved å spille på sin religiøse tro og beskjedne bakgrunn som kyllingselger i veikanten, har han kommet tilbake til maktens sentrum etter å ha kjempet mot korrupsjonsanklager.

Ruto fremstilte en valgduell med Odinga som en kamp mellom dem som sliter for å få mat på bordet og elitens dynastier – Kenyatta og Odinga – som har dominert kenyansk politikk i flere tiår.

– Vi vil at alle skal få del i landets rikdom, ikke bare noen få på toppen, har vært Rutos budskap.

Håper på fredelig overtakelse

Kenya håper på en fredelig maktovertakelse etter Kenyatta, som går av etter å ha sittet i to perioder. Tidligere valg har utløst blodige opptøyer som følge av anklager om valgfusk.

Men opptellingen av stemmene har trukket ut etter valget 9. august. Og da resultatet skulle offentliggjøres mandag, oppsto det ifølge Reuters håndgemeng i et lokale der stemmene telles.

Samtidig ble diplomater og internasjonale observatører geleidet ut av rommet.