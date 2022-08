OMSTRIDT MØTE: Taiwans president Tsai Ing-wen ankommer en pressekonferanse sammen med Kongressens speaker, Nancy Pelosi.

Taiwan maner til ro mens spenningen øker: − Ikke tro på rykter

Kina omringer Taiwan militært og bruker truende retorikk. Regjeringen i Taiwan ber egne innbyggere ha is i magen.

Da det ble kjent at den amerikanske Kongressens speaker, Nancy Pelosi, satt i et fly med kurs mot Taiwan, lot ikke de kinesiske reaksjonene vente på seg.

Kina varslet en stor militærøvelse som vil omringe øyen med 26 millioner innbyggere, og lovet «målrettede militære handlinger».

Militærøvelsen involverer både luft- og sjøfartøyer. På torsdag er det varslet at de vil skyte med skarp ammunisjon.

Taiwans president Tsai Ing-wen kaller øvelsene «unødvendige» og understreker at Taiwan er åpen for konstruktiv dialog.

Onsdag ettermiddag har 27 kinesiske jagerfly entret taiwansk luftrom, mens 22 fly har krysset Taiwanstredets medianlinje, ifølge Reuters, som siterer Taiwans forsvarsdepartement.

Selv om Pelosi har reist, fortsetter spenningen å stige.

Hevder Kina sprer falsk informasjon

Under en pressekonferanse tidligere onsdag sier Taiwans forsvarsdepartement at Kinas militærøvelser bryter med FN-regler, krenker Taiwan sitt luftrom og bygger opp til en blokade av øyen.

I tillegg hevder de at Kina driver psykologiske krigføring mot Taiwan.

ØNSKET: Nancy Pelosi ønskes velkommen på en storskjerm i Tapei i Taiwan.

Det underbygges av en kilde i Taiwans regjeringsapparat som sier at øyen opplever en kampanje av falsk informasjon, med mål om å manipulere opinionen, ifølge Reuters.

Forsvarsdepartementet maner innbyggerne til å ikke tro på rykter eller rapportere falske nyheter til styresmaktene.

Handelsutfordringer

Militærøvelsene kan gi utfordringer for Taiwans forsyningslinjer.

I en uttalelse forsikrer finansdepartementet befolkningen om at landet har nok reserver av råolje, naturgass og kull til å sikre forsyningen, ifølge Reuters.

TAIPEI: En bensinstasjon tilhørende det statlige oljeselskapet CPC.

Departementet forsikrer om at de allerede har planlagt for kinesiske militærøvelser, og vil fortsette å holde et strengt øye med energisektoren.

Taiwan er en stor leverandør av masseprodusert elektronikk, og står for 85 prosent av verdens produksjon av bærbare datamaskiner

Mer enn 50 prosent av verdens behov for databrikker produseres i Taiwan. Brikkene er sentrale deler i daglige elektroniske produkter som mobiler, PC-er, ovner og kjøleskap blant annet.

Mediedekningen i Taiwan

Selv om forholdet mellom Taiwan og Kina er ekstremt anspent, kjennetegnes reaksjonen til øyens innbyggere som mer stoisk enn panisk.

Det mener frilansjournalist og samfunnsviter Truls Rostrup. Han har bodd på Taiwan de siste to årene, men er nå bosatt i Norge.

Han mener at taiwanske mediers dekning av Pelosis besøk skiller seg ut fra vestlige mediers dekning.

– Taiwan er et lite land, som Norge. Dekningen bærer mer preg av at de er beæret over at en høytstående amerikansk politiker ønsker å avlegge Taiwan en visitt enn frykt for konsekvensene som Kina truer med.

Folk i Taiwan har levd under trusselen om en kinesisk invasjon i sytti år, påpeker han.

– I det daglige er ikke dette noe man går rundt og bekymrer seg for eller snakker så mye om.

Truls Rostrup er frilansjournalist, og har jobbet fra Taiwan i to år.

I opinionen sitt syn på Taiwans relasjoner til Kina, er tendensen at det går et skille mellom eldre og yngre, mener Rostrup.

Det får sitt uttrykk i de to dominerende partiene på Taiwan: Kuomintang (KMT) og Det demokratiske Fremskrittspartiet (DPP).

Sistnevnte sitter med regjeringsmakt og har størst oppslutning blant de unge, mens KMT har støtte i et eldre demografisk segment.

Taiwan sitt demokrati er i stor grad et topartisystem som ligner mer på det amerikanske enn på det parlamentariske demokratiet i Norge.

– Opposisjonspartiet Kuomintang er tradisjonelt mer for å knytte seg tettere til Kina – mer samarbeid, handel og så videre. Nå er majoriteten for status quo, som er de facto uavhengighet. Det er ingen som egentlig har behov for å stå steilt på en formell erklæring av uavhengighet og risikere en krig, sier han – men nyanserer:

– Noen vil det, men de er i mindretall.