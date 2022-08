1 / 4 GAZA: Det har vært flere angrep mellom Israel og Gaza gjennom helgen. Bildene i dette galleriet er tatt 7. august 2022 på Gazastripen. forrige neste fullskjerm GAZA: Det har vært flere angrep mellom Israel og Gaza gjennom helgen. Bildene i dette galleriet er tatt 7. august 2022 på Gazastripen.

Våpenhvilen ser ut til å bli overholdt

Fra søndag klokken 22.30 norsk tid er det inngått våpenhvile mellom Islamsk jihad og Israel. En time senere ser det ut til at den overholdes.

Våpenhvilen kommer etter tre dager med vold, bombing og rakettangrep. Egypt skal ha vært med å fremforhandle avtalen.

Til tross for avtalen meldes det om nye angrep på Gaza like etter klokken 23.00. Samtidig går luftvernsirener sør i Israel.

Den israelske hæren har bekreftet at mål er angrepet på Gaza etter at våpenhvilen trådte i kraft, men hevder at dette er svar på tidligere angrep fra området.

En time etter at våpenhvilen skulle vært inngått ser det ut til at den overholdes, skriver avisen The times of Israel.

STILLE: En våpenhvile har trådt i kraft på Gaza sent søndag kveld.

En våpenhvile var opprinnelig ventet å tre i kraft klokken 19.00 norsk tid søndag kveld.

Like før klokken 19.00 meldte derimot lokale helsemyndigheter om at ytterligere ti personer ble drept på Gaza. Fire barn skal være blant de drepte.

Dermed skal totalt 41 personer være drept som følge av Israels angrep denne helgen. I tillegg er det meldt om 311 skadede personer.

Som svar på Israels bombing har den militante gruppen Islamsk jihad avfyrt hundrevis av raketter inn i landet. To israelere har blitt såret i angrepene.

ANGREP: Raketter avfyrt fra den nordlige delen av Gazastripen, sett fra Israels side av grensen. Bildet er tatt 7. august 2022. Palestinere undersøker ruiner etter et angrep. Bildet er tatt 7. august 2022. Flammer og røyk stiger opp fra et luftangrep mot Gaza. Bildet er tatt 6. august 2022.

Ifølge det israelske forsvaret ble luftangrepene de siste dagene gjennomført på bakgrunn av «direkte trusler» fra Islamsk hellig krig.

Men denne konflikten har pågått i flere tiår.

Midtøsten-ekspert og professor i historie ved universitet i Oslo, Hilde Henriksen Waage, sier til VG at det ikke er noen løsning på konflikten i sikte.

– Hverken Israel eller Palestina har oppnådd noe verdens ting. Alt blir verre. Det er ingen løsning i sikte, og heller ingen forsøk på langsiktige løsninger. Det er bare konflikt også denne gangen, og over 30 sivile er drept for ingenting, sier Waage.