TIL SENGS: Den gråsvarte meteoritten eksploderte i Ruths seng midt på natten.

Inntrenger fra verdensrommet: Ruth våknet med meteoritt på hodeputen

Hva er sjansen for at en meteoritt skal styrte gjennom taket på soverommet og lande på hodeputen din? Ruth Hamilton vet at det kan skje. Steinen fra verdensrommet eksploderte rett ved ansiktet hennes.

Av Karin Muri

Kvinnen fra byen Golden i Canada, 26 mil fra OL-byen Calgary, hadde sovet i mange timer da hun våknet av hundens innstendige bjeffing.

Det ga henne et øyeblikks våken bevissthet, før en gråsvart stein fra det ytre rom raste gjennom taket og ned i sengen hennes med kosmisk hastighet.

UØNSKET SENGEBESØK: Den kom hele veien fra banen mellom Mars og Jupiter og stupte ned i sengen til Ruth Hamilton i Canada.

– Det kom en stor eksplosjon og plutselig hadde jeg fragmenter av steinen over hele ansiktet, fortalte Hamilton i et intervju med CBS News tirsdag.

Dette er en meteoritt Et objekt fra verdensrommet som overlever passasjen gjennom atmosfæren og faller ned på jordoverflaten.

Den beveger seg i en fart på 25–30 meter i sekundet, men kan ha fart på opp til 72 km/s – som tilsvarer 260 000 km/t.

Den høye farten får de fleste meteorer til å brenne opp i atmosfæren før de når jorden, eller de kommer ned som små fragmenter.

De fleste meteoritter er trolig fragmenter fra kollisjoner mellom større asteroider i beltet mellom banene til Mars og Jupiter, og stammer fra vårt eget solsystem.

Når en meteoritt av vesentlig størrelse treffer landjorden, dannes et krater.

Det finnes mer enn 800 slike kratre, og i steinene er det funnet mer enn 90 ulike mineraler.

Rundt 100 tonn meteorittisk materiale faller daglig ned på jorden, stort sett i form av bitte små partikler (kosmisk støv/mikrometeoritter).

Noen få meteoritter er kjent fra Mars og månen.

Det antas at det som utryddet dinosaurene for 65 millioner år siden, var et meteorittnedslag som dannet et kjempekrater utenfor Yucatanhalvøya i Mexico.

Den nattlige overraskelsen fikk Ruth til å sprette ut av sengen og umiddelbart ringe nødtelefonen.

– Kvinnen i den andre enden stilte meg alle slags spørsmål, og da jeg dro de to putene jeg hadde sovet på til siden lå meteoritten mellom dem.

Steinen på størrelse med en melon hadde stupt fra atmosfæren, rett gjennom taket på soverommet hennes og la seg til hvile med et brak på det blomstrete putevaret – bare centimeter fra stedet hun akkurat hadde hodet.

– Jeg skalv som et aspeløv etterpå. Der ligger du trygg i sengen og aner ingen fare, og så lander plutselig en meteoritt i sengen din.

Soveromsbesøk fra Mars og Jupiter

Til å begynne med ante ikke Ruth Hamilton at det var en meteoritt som hadde tatt plass i sengen hennes.

Politibetjenten som kom til stedet for å etterforske saken, trodde først at steinen kom fra et veiarbeid på motorveien rett ved, den som går gjennom byen Golden i de kanadiske fjellene.

– Han ringte opp dit og ble fortalt at de ikke hadde hatt sprengninger den natten. Men arbeiderne hadde sett en meteoritt, eller stjerneskudd, eksplodere i luften med et par smell. Da ble vi klar over at det var en meteoritt som hadde krasjet gjennom taket mitt, forklarer Hamilton.

HULL I TAKET: Det var lyden av noe som plutselig krasjet gjennom taket, forklarte Ruth Hamilton.

Kvinnen meldte hendelsen til et ekspertteam på Western-universitetet i London, og de bekreftet at inntrengeren på soverommet hennes var en stein fra galaktiske høyder

– Det er helt bestemt en meteoritt, sa Peter Brown, en professor i fysikk og astronomi på universitetet.

Han sier at alt ved hendelsen stemmer overens med at det var et meteoritt-nedfall, fordi det også var observert en ildkule på himmelen omtrent samtidig.

Nå planlegger Ruth å sende den heller truende «himmelgaven» til professor Brown og hans team i London.

Astronomiprofessoren håper at de skal kunne identifisere hva slags meteor det er snakk om innen utgangen av neste måned.

Han mistenker at steinen falt ned fra solsystemets største asteroidebelte, den regionen som ligger mellom banen til planetene Mars og Jupiter.

Det er noe å tenke på neste gang man legger hodet på puten.