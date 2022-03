Ukrainske myndigheter: Russiske styrker har tatt kontroll på Europas største atomkraftverk

Brannen som oppstod ved atomkraftverket Zaporizjzja etter kraftige kamper, er slukket. Nå har russiske styrker tatt kontroll på Europas største atomkraftverk.

Videobilder fra atomkraftverket sør i Ukraina har vist kraftig artilleriskyts torsdag kveld og natt til fredag ved anlegget som er Europas største atomkraftverk og ligger i byen Enerhodar.

Ifølge det ukrainske atomtilsynet har russiske styrker tatt kontroll på atomkraftverket, skriver de i en pressemelding klokken 07.15 fredag morgen.

– For øyeblikket er atomkraftverket i Zaporizjzja okkupert av russiske militære styrker, skriver de.

Ifølge atomtilsynet er det driftsstans i en av de seks reaktorene ved atomkraftverket. Fire reaktorer blir nå kjølt ned, og to av disse er frakoblet anlegget. Kun én reaktor er i drift fredag morgen.

fullskjerm neste BRANN: Til høyre i bildet vises kraftig brann og røykutvikling fra atomkraftverket. 1 av 5

Lokale og nasjonale myndigheter meldte rundt klokken 02 lokal tid at det oppsto brann. Brannen skal ha oppstått utenfor selve reaktoren, ved en øvelsesbygning.

Klokken 04:20 lokal tid har nødetatene at de har fått tilgang til atomkraftverket, melder AFP. Tidligere kom det beskyldninger om at russiske styrker skjøt mot brannmannskapene.

Klokken 05.20 melder myndighetene via Facebook at brannen er slukket.

En talsperson for kraftverket opplyser til CNN at også kampene skal være avsluttet.

– Galskap

Strålevernssikkerheten er ivaretatt, opplyser myndighetene.

Også det internasjonale byrået for atomenergi, IAEA, sier at det ikke er endringer i nivået på radioaktiv stråling.

De følger med på situasjonen og er i kontakt med myndighetene. De får opplyst at brannen ikke har påvirket essensielt produksjonsutstyr og at personale som gjennomfører nødvendige tiltak for å begrense skadene.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til Nyhetsmorgen i NRK at det ikke er umiddelbar bekymring for atomnedfall i Norge, men at de følger med på situasjonen.

– Hvis det skulle skje en i ulykke vil det ta omtrent 48 timer før det kommer til Norge, sier han og legger til at Norge kraftig fordømmer angrepet.

– Dette er på linje med galskap å angripe på denne måten.

Borgermesteren i Enerhodar, Dmytro Orlov var en av de første som meldte om brannen.

– En trussel mot verdens sikkerhet, skrev han på sin Telegram-kanal natt til fredag.

Kraftverket og byen ligger sør i Ukraina ved elva Dnipro, om lag 220 km nordøst for Kherson, som Russland inntok onsdag. Det står for 19 prosent av Ukrainas strømproduksjon.

Zelenskij anklager Russland for «atomterror»

President Volodymyr Zelenskij har i en tale publisert på nettet anklaget Russland for «atomterror» etter angrepet.

– Intet annet land enn Russland har noensinne åpnet ild mot atomreaktorer. Dette er den første gangen i vår historie, i menneskehetens historie. Terroriststaten har nå måttet ty til atomterror, sier Zelenskyj i en videomelding ifølge NTB.

AFP melder at Biden har vært i samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij om situasjonen. Han ber Russland instendig om at brann og redningsmannskaper får slippe til.

USAs energidepartement har aktivert teamet som jobber med atomhendelser og følger situasjonen nøye. Energiminister Jennifer Granholm sier reaktorene er godt sikret og at heller ikke de har registrert økt radioaktiv stråling.

– Trussel mot hele Europa

Storbritannias statsminister Boris Johnson anklager Vladimir Putin for å sette hele Europa i fare etter angrepet.

– Statsministeren mener at de uforsvarlige handlingene til president Putin nå kan være en direkte trussel mot sikkerheten til hele Europa, heter det i en uttalelse fra Downing Street.

Videre heter det at Johnson vil be om et hastemøte i Sikkerhetsrådet om situasjonen.

Forsvarer anlegget

Det var flere eksplosjoner og kamper like utenfor portene til kraftverket tidlig natt til fredag.

– Våre styrker forsvarer anlegget. Det er skadde, men det nøyaktig antallet og deres tilstand er ennå ikke kjent, skrev borgermesteren ved midnatt.

Orlov har oppdatert verden om kampene i byen og rundt anlegget gjennom hele natten.

HOLD UT: Borgermester i Enerhodar, Dmytro Orlov er urolig for sikkerheten etter kamper like ved Europas største atomkraftverk.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skrev på Twitter 01.35 natt til fredag at Russland angriper kraftverket fra alle sider.

– Dersom det eksploderer vil det bli ti ganger verre enn Tsjernobyl. Russerne må stanse beskytningen umiddelbart, slippe brannmannskaper til og opprette en sikkerhetssone.

Onsdag tok lokalbefolkningen og arbeiderne ved kraftverket selv initiativ til å få stoppet de russiske styrkene. De stilte seg opp i veien, og blokkerte med både lastebiler og sandsekker:

Bekymret for folkehelse og miljø

Onsdag uttrykte miljøorganisasjoner og Det internasjonale atomkraftbyrået (IAEA) stor bekymring for kampene i nærheten av atomkraftverket.

– Tryggheten til atomkraftverkene og andre radioaktive materialer i Ukraina må ikke under noen omstendigheter bli satt i fare, sa Rafael Grossi, leder i IAEA.

Han peker på alvorlige konsekvenser for folkehelsen og miljøet.

Også den norske miljøstiftelsen Bellona er bekymret.

Ukrainske kjernekraftmyndigheter har bedt IAEA om hjelp til å beskytte anleggene.

