Zelenskyj med ny Nato-bønn - derfor blir han ikke hørt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker at Nato skal stå for en flyforbudssone over Ukraina, men det ønsker ikke Nato. Zelenskyj anklager Nato for å gi «grønt lys» for bombing av landet.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

Zelenskyj har i flere dager bedt Nato om å stå for en flyforbudssone over Ukraina. Dette avviser Nato at de vil gå med på, etter toppmøte fredag.

En flyforbudssone over Ukraina innebærer at man stenger luftrommet for Russland, og må opprettholdes med militær makt. Dersom Nato skulle gå inn for en flyforbudssone over Ukraina, måtte de ha sendt kampfly fra Nato inn i Ukraina.

– Hvis man først vil holde seg utenfor krigen, så gjør man ikke dette, sier seniorforsker ved Nupi, Sverre Lodgaard.

USA har tidligere innført flyforbudssoner over ikke-medlemsland som Irak, Kosova og Libya, men de vil ikke at de vil gjøre det med Ukraina, mener Lodgaard.

IKKE FLYFORBUDSSONE: Dersom Nato oppretter en flyforbudssone, vil det være det samme som å gå inn i krigen, sier seniorforsker ved Nupi, Sverre Lodgaard.

– Skal man ha en flyforbudssone, så må man kontrollere en del av luftrommet og det vil være det samme som å gå inn i krigen.

– Ville bety en voldsom eskalering

Zelenskyj går kraftig ut mot Natos beslutning om å ikke stå for en flyforbudssone.

– I dag har alliansen gitt grønt lys til bombing av ukrainske byer og landsbyer, ved å nekte å opprette en flyforbudssone. Dere kunne ha stengt luftrommet, sier presidenten.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var tydelig på Natos rolle etter fredagens møte.

– Vi er ikke en del av denne konflikten, men vi har et ansvar for at den ikke eskalerer og sprer seg fra Ukraina. Det vil være mer ødeleggende og farligere.

FORSVARSALLIANSE: Nato-sjef Jens Stoltenberg er klar på at Nato ikke vil gå inn i konflikten mellom Russland og Ukraina.

Han har gjentall flere ganger at alliansens oppgave er å holde sine 30 nasjoner trygge.

En flyforbudssone fra Nato sin side, vil aldri skje sier Karsten Friis, seniorforsker ved Nupi.

– Det ville bety at Nato-fly måtte skyte ned russiske fly. Det ville bety en voldsom eskalering av krigen, sier Friis.

Russland har flere ganger brukt missiler i krigen mot Ukraina. Fredag traff et prosjektil mot et atomkraftverk i Ukraina.

En flyforbudssone vil kunne gjøre Russland mer desperat, tror førsteamanuensis ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth.

– Da vil de sannsynligvis miste muligheten til å bruke fly i Ukraina, og da vil de gå over til andre virkemidler som missiler og økt brutalitet på bakken.

Men det er likevel atomtrusselen som veier tyngst for at Nato ikke vil starte en flyforbudssone, mener Røseth.

En varslet krise

Zelenskyj brukte harde ord mot Nato da det ble klart at de ikke ville gjøre det han hadde bedt dem om.

– Alle menneskene som vil dø fra og med i dag vil dø på grunn av dere. På grunn av deres svakhet, på grunn av deres mangel på enhet, sa Zelenskyj, ifølge Axios.

Det er viktig for presidenten å få økt oppmerksomhet om at Russland kan øke sin bruk av flystyrker, mener Røseth.

– Hvis Russland bruker mer flystyrker, vil det være en varslet krise som da vesten er mer forberedt på.

Lodgaard tror ikke Nato vil endre mening, til tross for Zelenskyjs utspill.

– Det det dreier som denne gangen er en fare for at man kommer i direkte konflikt med Russland slik at krigen sprer seg.

– Hva vil skje om Nato oppretter en flyforbudssone?

– Det vil kunne føre til veldig alvorlig opptrapping. Da ville Nato blitt med i krigen, og det kunne føre veldig langt av sted, sier Lodgaard.