VIL KRIGE: Ukrainske Hlib hadde aldri sett for seg at han skulle melde seg som soldat. Men så invaderte Russland Ukraina.

Vil kjempe - mangler våpen

Da Hlib (22) meldte seg til tjeneste for de ukrainske styrkene, fikk han avslag. Det finnes ikke nok våpen til alle som vil kjempe.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

– Ikke bli bekymret om du hører flyalarmen i bakgrunnen. Den går flere ganger for dagen. Vi har blittvant til det, nå.

Det sier 22 år gamle Hlib da han snakker med VG på telefon fra Kyiv. VG har valgt å ikke bruke hans fulle navn.

For 11 dager siden dro Hlib på jobb som ansatt ved Kyiv National University of Trade and Economics.

Nå venter han på at det skal bli hans tur til å gå i krig for hjemlandet sitt.

– Innen dag fem av invasjonen satt jeg kun igjen med to følelser: Sorg og kampvilje, sier ukraineren.

Sorg, fordi han ikke klarer å forstå hvorfor Russland har valgt å invadere nabolandet sitt.

Kampvilje, fordi han har innsett at han muligens aldri vil finne svaret.

– Alt jeg vet, er at jeg må forsvare landet mitt.

OPPLÆRING: Nye medlemmer av Ukraninan Territorial Defence lærer seg å bruke våpen for første gang.

Våpenmangel

Enn så lenge må han sitte på reservebenken. Da han meldte seg til tjeneste for de territoriale forsvarsstyrkene i Ukraina, fikk han nemlig avslag.

– De fortalte meg at de ikke hadde flere våpen å dele ut til sivile, og at jeg må vente på tur, sier Hlib.

Illia Ponomarenko, en reporter hos Kyiv Independent, skrev lørdag på Twitter at 100.000 personer har vervet seg til forsvarsstyrkene de siste ti dagene.

En anonym offiser fortalte til CBS News at tusenvis av mennesker har meldt seg for å kjempe, men at de fleste manglet militær erfaring, og at det ikke var nok våpen til alle. Ifølge NRK øver mange sivile seg med tregevær.

Vestlige land har i stor grad mobilisert seg for å sende våpen og militært utstyr til Ukraina. Utfordringen er å få de levert raskt nok, ifølge The Financial Times.

VG har tidligere snakket med jevnaldrende Pasha fra Mykolajiv. Også han fortalte om våpenmangel, og at han i stedet bevæpnet seg med brekkjern om brannbomber.

ANGREP: Siden invasjonens start har russiske styrker bombet flere steder av landet, deriblant hovedstaden Kyiv.

En ny hverdag

I stedet jobber Hlib som frivillig i Kyiv. Han lager mat, serverer te og deler ut medisiner til de som oppholder seg i bomberommene.

– Folk har det etter forholdene greit. Livet i tilfluktsrommet begynner å bli en del av hverdagen vår, nå, forteller 22-åringen.

– Men de tre første dagene var svært vanskelige, både for meg, familien min, og alle andre. Vi forventet ikke at dette skulle skje.

Han forteller om en ny hverdag hvor hverdagen – på merkelig vis – fortsetter å gå rundt.

– Om morgenen våkner vi, drikker kaffe og deler nyheter med hverandre. Så drar jeg og vennene mine til butikken for å se om vi finner mat.

– Hvordan er tilgangen på mat i Kyiv?

– Det er visse varer som mangler, men tilgangen på mat er bedre her enn andre steder.

Den humanitære situasjonen er mye mer alvorlig i sørlige og østlige deler av landet, forteller han.

VG har tidligere skrevet om en økende matmangel flere steder i Ukraina. Lørdag morgen ble det erklært våpenhvile for humanitære korridorer og evakuering i byene Mariupol og Volnovakha. Våpenhvilen skal ha blitt brutt etter noen få timer.

Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, har også anklagd russiske soldater for å voldta ukrainske jenter og kvinner, ifølge Reuters.

– Bare i løpet av fredag har det blitt rapportert 11 tilfeller av voldtekt i østlige deler av Ukraina. Det er helt forferdelig, sier Hlib til VG.

FORTVILET: En kvinne gråter i en trang kjeller i et bygning i Kyiv, hvor de gjemmer seg fra russiske flyangrep.

Ødelagt forhold

Ifølge han er det lite trolig at russere og ukrainere vil kunne bli vennlige naboer igjen, noensinne.

– Det finnes ikke lengre et forhold mellom Russland og Ukraina.

I tilfluktsrommene lager Hlib og vennene Molotovcocktailer, leser bøker, synger sanger eller forsøker å sove. Noen har med seg maleutstyr i tilfluktsrommene for å fordrive tiden.

Natt til lørdag sov Hlib seks timer i strekk. Det er den lengste hvilen han har fått siden invasjonen startet.

– Hver kveld må vi dra til tilfluktsrommet. Det er først om morgenen, når vi kan dra hjem, at vi får muligheten til å sove. Pausene blir som regel korte, fordi flyalarmen går hele tiden.

BLOKADE: Sivile i de territoriale styrkene hjelper til med å bygge opp en blokade mot russiske styrker utenfor byen Zhytomyr.

Studenter melder seg til kamp

Hlib er født og oppvokst i den ukrainske hovedstaden, og på universitetet jobbet han som lærer og administrativ leder for skolens internasjonale kontor. Han forteller at mange studenter sitter fast i Kyiv.

– Vi har studenter fra Kharkiv og andre regioner som ikke kan dra hjem, og studenter som har fått husene sine bombet. De har ikke noe hjem å dra til.

Noen studenter har også valgt å bli med i forsvarsstyrkene, hevder han.

Hlib har ingen kamperfaring og har aldri vært soldat. Han er likevel ikke i tvil om at han selv vil melde seg til tjeneste så snart det er plass til ham.

– De russiske soldatene er demoraliserte. De trodde de skulle frigjøre Ukraina, men da de kom hit innså de at det er de som tar vekk friheten vår. Det må være svært psykisk belastende for dem, å bli lurt av sin egen leder på denne måten.

TILFLUKT UNDER BAKKEN: Kyivs mange T-banestasjoner fungerer nå som tilfluktsrom for befolkningen.

Frykten og panikken han opplevde i starten av invasjonen, er borte.

– Det eneste jeg er redd for, er at et atomkraftverk skal eksplodere, sier han.

Tidligere i uken oppsto det brann nær landets største atomkraftverk. Brannen ble imidlertid slukket, uten at noen av reaktorene ble skadet.

– Ukraina vil ikke oppleve en ny Tsjernobyl.

Før han legger på, kommer Hlib med en bønn til den russiske befolkningen:

– Dersom noen av de leser denne historien, vil jeg be de om å ikke la frykten vinne. Gå ut i gatene og protester mot de forferdelige handlingene som foregår. Hvis dere vil ha et fritt land, må også dere kjempe.