Flukten fra Kyiv

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vi ser at toget

vestover mot Lviv

begynner å gå.

For oss, og hundrevis av andre, er det umulig å komme frem til togdørene i tide. Folkemengden er for stor.

Så hører vi lyden ingen av oss vil høre:

Flyalarmen.

Det er mandag morgen på Kyivs sentralbanestasjon.

Flyalarmen skaper ingen synlig panikk. Folk har mer enn nok å tenke på.

De er allerede blitt vant til fryktinngytende drønn fra eksplosjonene.

Nå vil de bare komme seg bort fra volden.

En av dem er 29 år gamle Kate og hunden Aima:

To timer går. På andre siden av stasjonen stopper et tog. Hundrevis tar tak i koffertene sine og haster over skinnegangen.

En lokfører kjefter på noen som løper over jernbanesporene.

På en perrong sitter VGs reportere:

Fra venstre: Amund Bakke Foss, Hanne Christensen, (Aftenposten), Harald Henden, Jan Tomas Espedal (Aftenposten) og Kyrre Lien.

Også vi må nå komme oss i sikkerhet, bort fra den truede hovedstaden. Sammen med oss er tre journalister fra Aftenposten.

Et tog stopper foran oss.

Det er på vei mot den

rumenske grensen.

Gala (68) løftes inn i toget. Rullestolen stables inn bak henne.

Bestemoren har alvorlige hjerteproblemer og vanskelig for å gå. I tre lange døgn har hun sittet dypt under bakken i en av byens metrostasjoner.

En av nettene tilbrakte hun og sønnen Vladimir (37) i en metrovogn.

Da de gikk tom for mat, valgte de å ta seg til togstasjonen.

– Hvorfor må så mange mennesker dø? Det er bare en mann som må dø, og du vet hvem, sier sønnen.

Han ser på moren, så på oss. Så stiller han spørsmålet så mange ukrainere har stilt de siste dagene:

– Putin har jo fire-fem sikkerhetsvakter rundt seg. De må jo se hva som skjer i Ukraina. Hvorfor kan de ikke bare skyte ham?

Vi spør Gala hva hun tenker om krigen.

– Hva skal jeg si? Putin er som en ny Hitler. Nå er jeg bare redd for Ukraina.

Hun rister på hodet. Gråter stille.

Vladimir ser på klokken. Ingen tør slappe av. Toget har stått stille på stasjonen i over en halvtime.

– Før krigen sa alle at Putin ikke var så gal at han ville angripe hele Ukraina. Men nå kan alt skje. Så klart kan russerne også bombe dette toget, sier han.

Det viktigste nå er å komme seg ut av Kyiv.

Da de satte seg på toget, ble disse menneskene flyktninger.

Omsider begynner toget å gå.

Utenfor ser vi væpnede menn med gule bånd på overarmene.

De tilhører de nydannede selvforsvarsgruppene, militser som skal forsvare byen mot den russiske overmakten.

I alle byer er folk i gang med å forberede seg. Sandsekker fylles, skyttergraver graves, våpentrening gis.

På toget studerer en mann på bilder av russiske stridsvogner. Symboler viser hvor hjemmelagde brannbomber bør treffe for at skaden skal bli maksimal.

– Hadde det ikke vært for alle innbyggerne som kjemper mot Putin, ville vi ikke hatt noe Ukraina igjen, sier bestemor Gala.

Ved en stasjon i utkanten av byen ser vi militære kjøretøy lastet opp på et frakttog.

Så kommer et kompani av Ukrainas regulære hær til syne:

Soldatene gjør seg klare til slaget de vet kommer.

Inne på toget forteller Aleksander Dmytruk (30) om øyeblikket natt til torsdag i forrige uke, da angrepet startet.

– Til det aller siste nektet jeg å tro at det ville skje. Jeg hadde ikke engang pakket en bag med det mest nødvendige.

Han fortsetter:

– Da vennene mine vekket meg og sa «angrepet har begynt», var jeg så sjokkert at jeg ikke klare å bevege meg. Jeg følte meg helt fortapt.

I en kupé sitter også Dima Tatasiuk, som jobber som utvikler.

For noen dager åpnet han vinduet klokken fire om natten. Han hørte eksplosjoner. Han innså at krigen var i gang.

– Jeg kan ikke forstå politikerne i Russland. De distanserer de seg selv fra resten av verden, sier han.

– De bryr seg ikke om folket sitt, bare om territorier. De har startet en krig og de dreper mennesker. Det er grusomt.

Dagslyset forsvinner,

by glir over til bygd.

De er to uker siden VGs team reiste inn til Ukraina.

På det tidspunktet trodde få at Russlands president ville gå til fullskalainvasjon og angripe alle landets store byer.

Folk vi møtte, var likevel tydelige:

«Vi er klare til å krige mot dem».

«Om jeg ikke får våpen, skal jeg bruke kjevlet mitt».

«Hvis de jævla russerne kommer, er jeg klar med høygaffelen».

Det disse menneskene sa, var egentlig et varsel om marerittet Putin skulle få i fanget:

Den massive ukrainske motstandskraften.

Grytidlig torsdag i forrige uke befant vi oss på et hotell sentralt i Kyiv.

Alarmen gikk. Eksplosjoner kunne høres fra utkanten av byen.

Vi løp ned i en garasje to etasjer under bakken, sammen med mange ukrainske sivile.

De neste dagene kom den russiske hæren nærmere. En morgen hørte vi skuddvekslinger fra bykjernen, ikke langt fra der vi var.

Innbyggere ble reddere og reddere.

De hadde fått beskjed om at kampene i byen var svært uoversiktlige.

Det var utrygt å forsøke å ta seg ut av hovedstaden.

Natt til mandag forsøkte alle i bomberommet å få seg noen timer søvn.

Vi kjente vibrasjonene i bakken fra stadig kraftigere russiske angrep.

Samtidig meldte Kyivs ordfører at byen var omringet og at Russlands beleiring var igangsatt.

Om morgenen viste det seg at ordføreren hadde tatt feil. Russiske myndigheter meldte at veien mot sør var åpen for sivile.

Også VG måtte komme seg ut. Derfor sitter vi nå på toget mot Romania.

Utenfor flimrer den ukrainske landsbygda forbi. Bestemor Gala (68) har sovnet.

Noen rader foran henne lener Ludmila seg mot veggen. Hun ser på husene de forlater.

– Alt vil bli bra. Ære til Ukraina. Ære til våre helter, sier hun.

– Jeg er sikker på at vårt militære, våre menn, vil beskytte oss. De er våre helter.

Etter ti lange

timer når toget sin

endestasjon i byen

Kamenets-Podolsky.

Det er midnatt og portforbud. Ulovlig for sivile å bevege seg ute.

Langs sporet står væpnede menn. På himmelen er stjernene mer synlig enn vanlig. Alle lys i byen er skrudd av.

Mørkleggingen skal hindre russiske angrepsfly å finne sine mål.

Gala og sønnen Vladimir forsvinner inn i natten.

De aner ikke hvor de skal sove eller hva de nå skal gjøre.

VG får husly i et delvis nedlagt sykehjem, sammen med journalistene fra Aftenposten.

Tirsdag morgen gjør vi oss klare til å kjøre mot grensen. Vi har fått hjelp til skyss hjemmefra. En sykepleier kommer forbi. Hun ser på oss:

«Slavet Ukraini!» sier hun kort. «Ære til Ukraina!».

Overalt på veien ser vi tegn på krig.

Ved nyoppsatte sperringer blir alle biler sjekket av ukrainske soldater. Væpnede sivile gjør klare hauger med sandsekker.

Utenfor en lagerbygning med Røde Kors-logo begynner folk plutselig å løpe. Flyalarmen går. Soldater ber folkemengden komme seg unna.

Ved grensen står forlatte biler i en endeløs rekke. En million mennesker har flyktet fra krigens herjinger, melder FN.

Vi krysser grensen til Romania.

I en gymsal en halvtimes kjøretur fra grensen har mange hundre flyktninger samlet seg. Alle her er indiske medisinstudenter.

I fire døgn gjemte de seg under bakken. Til slutt bestemte de seg for å flykte.

Flere av vennene deres ble banket opp og diskriminert ved den polske grensen.

Derfor valgte de heller grensen til Romania.

– Det er trist å forlate Ukraina. Det var et nydelig land før krigen startet. Det var som et hjem for oss, sier 21-åringen Vibhuti.

Onsdag står et passasjerfly klart til å ta av fra en by nord i Romania.

Vi er nesten de eneste mennene om bord.

Rundt oss ser vi bare ukrainske kvinner og barn. Mennene måtte bli igjen.

Flyet tar av og passasjerene bryter ut i applaus.

En datter ser opp på moren sin. De smiler, ser hverandre dypt inn i øynene.

Så begynner de å gråte.