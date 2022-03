FORBEREDER SEG PÅ ANGREP: Frivillige hjelper til med å fylle sand i sekker som skal brukes til forsvaret av Odessa.

Nå kan Ukrainas største havneby stå for fall: − Det vil bety slutten på økonomien

Onsdag kom meldingene om at Russland har tatt kontroll over havnebyen Kherson. Ukrainas tredje største by kan være neste mål. Den vil gi Russland stor kontroll over forsyningslinjene inn og ut av Ukraina.

Av Jostein Matre

– Det vil bety slutten på fraktskip, slutten på økonomien og slutten på utviklingen.

Det sier Odessas ordfører Gennadi Trukhanov til New York Times om et scenario der Ukrainas tredje største by – og soleklart største og viktigste havneby ved Svartehavet – faller

Kan man forhindre Ukraina å eksportere sine varer, som for eksempel hvete, via sjøveien og samtidig ta inn nødvendige forsyninger, vil man ha skaffet seg et stort strategisk overtak ettersom det vil føre til katastrofale følger for den ukrainske økonomien.

Fox News har snakket med lokalbefolkning som forteller at allerede er det forsyningsproblemer til byen. De har delt bilder av tomme butikkhyller.

FREDELIG: Et par går langs stranden i Odessa noen dager før den russiske invasjonen av Ukraina startet.

– Butikkhyllene er tomme. Butikkenes lagre er tomme. Nye forsyninger er umulig, sier en kvinne til kanalen.

Odessa er en by med omtrent en million mennesker på Ukrainas sørkyst, bare drøye tre timers kjøring vest for byen Kherson, som med sine 300.00 innbyggere onsdag ble den første byen under russisk kontroll i den pågående krigen. Lokalbefolkningen der forteller at det er russiske styrker overalt.

Krigsskip på vei

Foreløpig har det bare vært enkelte trefninger i byen, men nå kan Odessa – i tillegg til hovedstaden Kiyv – være russernes neste, viktige mål. I løpet av onsdagen skal antallet russiske luftangrep ha steget betraktelig, ifølge The Guardian.

Amerikanske tjenestemenn sier til Fox News at flere krigsskip fra Putins marine på Krim er på vei mot Odessa. Ifølge kildene til kanalen er det snakk om et forestående amfibieangrep, et militært angrep fra sjøen av kombinerte land-, sjø- og luftstridskrefter. Blant skipene finnes flere som kan frakte opp til 10–13 stridsvogner hver, eller enda flere mindre pansrede kjøretøy.

SPERRINGER: Disse sperringene er satt opp for å gjøre det vanskeligere for stridsvogner som blir losset av russiske krigsskip på strendene i Odessa å ta seg inn i selve byen.

Flere internasjonale medier melder at innbyggerne i havnebyen nå har trappet opp forberedelsene på å forsvare byen mot et angrep. Blant annet skal miner har blitt lagt ut langs strender rundt byen. Frivillige har de siste dagene også hjulpet til med å fylle opp sandsekker til bruk ved forsvarsposisjoner.

– Jeg kan ikke tro at jeg for bare en uke siden var en advokat, forteller Inga Kordynovska til New York Times.

Hun har byttet ut planer om å delta i en dansekonkurranse denne uken med å heller koordinere innsamling av mat, klær og medisiner til de som skal forsvare byen.

– En dag hadde jeg på høye hæler og sminke. Jeg skulle danse. Nå er alt endret.

EKSPERT: Anna-Karen Eggen er forsker ved Institutt for forsvarsstudier

Trenger bare se på kartet

Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karen-Anna Eggen, mener det nå tegner seg et tydelig bilde av at Russland ønsker å sikre seg landtilgangen sør i Ukraina, særlig mellom Krim-halvøyen og russiske territorier mot øst.

– Om du i tillegg nærmer deg Odessa, som er en sentral havneby hvor veldig mye av matforsyningen kommer, så kan det være en måte å kutte av både import og ekspert til Ukraina, sier Eggen.

Hun sier man bare trenger å ta en titt på kartet for å forstå viktigheten av Odessa.

– Det er helt klart at det beltet nede ved Svartehavet er strategisk viktig for Russland. Dette har jo vært hotspottens siden 2014. Det er det som har vært målsetningen å sikre, sier forskeren.

Et separatistopprør i Odessa den gang ble slått ned.

Dersom Russerne nå får kontroll over byen, som ble grunnlagt av Katarina den store på 1700-tallet, vil Russland kontrollere så godt som hele sørkysten av Ukraina fra Krim-halvøyen til Moldova. Samtidig pågår det harde kamper langs kysten øst for Krim. Fra havnebyen Mariupol meldes det om konstant russiske bombardement, ifølge BBC.

Korridor langs Svartehavet

Amund Osflaten, som er lærer i taktisk samvirke ved Krigsskolen og ekspert på russisk strategisk kultur og militær metode, tror også kontroll av Odessa er en målsetting for Putin nå.

– Ja, det er viktig. Odessa er viktig bare i kraft av å være en veldig stor by, mener Osflaten.

Info Derfor er det krig Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

BOMBEROM: Innbyggere i Odessa søkte ly i en parkeringsgarasje under bakkenivå under luftangrep tidligere denne uken.

Men han tror også det kan være et mål for Russland å skaffe seg en sikker korridor mellom Krim og Moldova.

– Russland har jo styrker i Transnistria i Moldova, som så vidt jeg vet har stått passive til nå. Det kan være et mål å få en link-up til dem, sier Osflaten.

Transnistria er en utbryterregion helt øst i Moldova hvor Russland har hatt militær tilstedeværelse i lang tid.

Karen-Anna Eggen tenker noe av det samme.

– Det kan være et forsøk på å koble sammen der.

– Kan det være at Putin i så fall vil gjøre det samme i Moldova som han nå gjør i Ukraina?

– Jeg vil ikke spekulere i om det er en plan å invadere Moldova etter hvert. Målet nå er nok å sikre Ukraina, men vi vet at Moldova også har en ledelse som lener seg mot Vesten, sier Eggen.