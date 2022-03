NATO PÅ AGENDAEN: Tirsdag skal den finske nasjonalforsamlingen diskutere finsk Nato-medlemskap. Her deltar Finlands statsminister Sanna Marin på en pressekonferanse i Helsinki mandag.

Finland skal vurdere Nato-medlemskap

For første gang ønsker et flertall av finnene Nato-medlemskap, viser en meningsmåling. Tirsdag skal nasjonalforsamlingen diskutere spørsmålet.

Av Eirik Wichstad

Russlands aggresjon i Ukraina har fått mange finner til å revurdere standpunktet sitt om Nato-medlemskap.

Tirsdag skal de politiske partiene i Finlands nasjonalforsamling møtes for å diskutere invasjonen av Ukraina og Finlands rolle i en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

På møtet skal også et potensielt finsk medlemskap i Nato diskuteres, oppgir Finlands statsminister Sanna Marin ifølge Politico.

– Veldig forståelig

– Det er veldig forståelig at mange finner har endret eller er i ferd med å endre oppfatning etter at Russland startet krig mot Ukraina, sa uttalte Sanna Marin.

Hun la til at hennes landsmenn må evaluere hvilke grenser Russland har krysset, og hvilke grenser de ikke kommer til å krysse.

– Og hvis Russland krysser en linje, skal vi møte det alene eller sammen med andre? spurte hun.

Hun ga ingen kommentar vedrørende sitt eget standpunkt om Nato-medlemskap.

PARTNERSKAP: Natos Generalsekretær Jens Stoltenberg møtte Finlands president Sauli Niinisto 25. oktober 2021.

En meningsmåling gjort på oppdrag av den finske statskanalen Yle viser at 53 prosent av finnene ønsker medlemskap i alliansen.

28 prosent av respondentene er mot medlemskap, mens 19 prosent «kan ikke eller vil ikke ta stilling til spørsmålet».

Da Yle sist gjennomførte en tilsvarende måling i 2017 var 19 prosent av finnene for Nato-medlemskap.

Opprop for folkeavstemning

Finland har Europas lengste grense mot Russland, som strekker seg over 1300 kilometer.

Landet har tidligere deltatt i Nato-ledete operasjoner og vært vertskap for for flere internasjonale militærøvelser, men er ikke medlem i atlanterhavsalliansen per dags dato.

Et innbyggerinitiativ har samlet mer enn 70.000 underskrifter for å avholde en folkeavstemning om finsk Nato-medlemskap.

Det gjør at den finske nasjonalforsamlingen er nødt til å diskutere det.