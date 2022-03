KRIGENS LIDELSELSER: Bildet til venstre er tatt i mars 1999 da Serbiske tanks skjøt mot landsbyen Sechishte i Kosovo. Bildet til høyre er tatt 3. mars i år, etter at russiske styrker bombet Borodyanka utenfor Kyiv i Ukraina.

Norsk krigs-etterforsker: Tror oligarker kan bli stilt for FN-domstolen i Haag

BERGEN (VG) Hanne Sophie Greve var med på å etterforske politiske og militære ledere som ble dømt for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia. Hun mener de ansvarlige for invasjonen i Ukraina også må stilles for FN-domstolen i Haag.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Det som skjer i Ukraina er helt ufattelig. Jeg trodde vi var ferdige med statsledere som sier de vil ødelegge alt, om de ikke får det som de vil, sier Greve til VG.

Hun betegner overfallet på Ukraina, og måten russiske styrker går frem på, som «absolutt hinsides».

– Ingen regler blir hensyntatt. Jeg hadde ikke trodd at noe menneske på denne jord kunne finne på det som Putin gjør nå.

– En slik angrepskrig er den største og verste forbrytelse, og i tillegg en forbrytelse mot menneskeheten, sier hun.

FOLKERETTSEKSPERT: Hanne Sophie Greve etterforsket krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia på oppdrag for FNs krigsforbrytertribunal i Haag. Her er hun fotografert under et foredrag på freds- og menneskerettighetssenteret ARKIVET i Kristiansand torsdag denne uken.

Hanne Sophie Greve er lagmann ved Gulating lagmannsrett i Bergen og har i flere tiår markert seg med et sterkt engasjement for menneskerettigheter.

I 1993–1994 var Greve norsk medlem i Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for den tidligere Jugoslavia.

Fra 1998 til 2004 var hun dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Hun har også arbeidet for FNs høykommissær for flyktninger, og vært leder i Verdikommisjonen.

DOMMER I STRASBOURG: Hanne Sophie Greve var dommer ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i seks år. Her er hun flankert av Francoise Tulkens fra Belgia (t.v.) og Mindia Ugrekhelidze fra Georgia (t.h) under en rettsbehandling.

Mandag ble det kjent at aktor i straffedomstolen i Haag, Karim Khan, har åpnet etterforskning av den russiske invasjonen av Ukraina.

Greve er sikker på at de ansvarlige for angrepet på Ukraina en dag vil bli stilt til ansvar.

– Under Nürnbergprosessen etter andre verdenskrig så vi at man ikke bare tok de som rettet våpen mot folk, men også statslederne og andre som muliggjorde krigsforbrytelsene. Det samme bør skjer nå, sier Greve.

Hun mener styrtrike oligarker som har tette bånd til den russiske presidenten kan bli stilt til ansvar, på linje med politiske og militære ledere.

– Jeg mener de som er blitt løftet opp til militære og finansielle posisjoner av Putin absolutt må etterforskes for sin rolle. Det gjelder også oligarker, sier Greve.

Greve sier hun er opprørt over TV-bildene som viser angrep på sykehus, skoler og andre sivile mål i ukrainske byer.

– Det finnes ingen unnskyldning for slike handlinger. Jeg er overveldet over det som skjer. Russerne må snu alle våpen vekk og gå hjem igjen. Krig er alltid grusomt, men en ensidig angrepskrig i denne skalaen har vi ikke sett siden andre verdenskrig.

Russlands president har begrunnet invasjonen med at han vil beskytte folk mot regjeringen i Ukraina, som han har kalt «nazister» og «narkomane». Putin har også beskyldt det ukrainske lederskapet for å ha ansvar for «folkemord» i Øst-Ukraina.

– Det er bare ett ord som dekker dette. Og det er løgn, sier Greve.

Les også Putin må ta konsekvensene I overfallet på Ukraina har president Vladimir Putin kalkulert inn strenge sanksjoner fra vesten.

Hun mener Putins påstand om at Ukraina ikke er en selvstendig nasjon, faller på sin egen urimelighet.

– Da Sovjetunionen besto hadde samveldet tre stemmer i FNs generalforsamling. I tillegg til Sovjetunionens stemme, hadde både Ukraina og Hviterussland hver sin stemme, da det ble hevdet at de også var selvstendige stater.

Putin har også hevdet at Russland er truet av et stadig ekspanderende NATO.

Greve sier det er verdt å merke seg at NATO aldri har vendt seg mot hverken daværende Sovjetunionen, eller dagens Russland.

– Det er slik at et land bestemmer selv hvor de vil gå, så lenge de ikke plager andre. Et land kan gå inn eller ut av EU, inn og ut av NATO, eller inn og ut av andre allianser. Så er det opp til den aktuelle organisasjonen å bestemme om den er klar til å ta imot medlemskapet.

Les også Zelenskyj om rakettangrepet mot Kharkiv: – Uhemmet terror Minst ti personer er drept og 35 skadet etter angrepet mot en administrasjonsbygning i Kharkiv, ifølge en rådgiver i det…

Greve sier hun lenge har ment at Vladimir Putin er en farlig leder.

– Han har annektert Krim, forfulgt opposisjon og motstandere og kneblet kritiske medier i hjemlandet. Putin har gått etter alle som har gått ham imot. I dag sitter han tilbake med kun nikkedukker rundt seg.

Hun reagerer på eksperter som uttaler at det i bestrebelsene på å finne en fredelig løsning er viktig at Putin ikke taper ansikt.

– Det er viktig å gi Putin en unnskyldning for å avslutte krigen, men han kan ikke få sitte igjen med noen fordeler av det han har satt i gang. Han kan ikke belønnes på noen måte.

Greve mener den største muligheten for å påvirke den russiske presidenten ligger innad i Russland.

– Jeg tror det kan bli folkelig oppstand mot krigen i Russland, men det er ikke sikkert den kommer så fort. Min forståelse er at Putin og den hviterussiske presidenten Lukasjenko med denne krigen har signert sine egne avgangserklæringer.