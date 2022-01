VOLDSBØLGE: Personer fra urbefolkningen Minga demonstrerer utenfor storbyen Cali i Colombia etter at sosiale ledere ble drept like før jul.

Observatørgruppe: Tolv sosiale ledere og aktivister drept på elleve dager i Colombia

Tolv sosiale ledere, menneskerettsaktivister og fredsavtaleunderskrivere i Colombia ble drept på elleve dager i januar. Nå må Norge presse på for at fredsavtalen implementeres, mener norsk hjelpeorganisasjon.

Av Sindre Camilo Lode

Det er den colombianske, uavhengige observatørgruppen Indepaz som melder om drapsbølgen onsdag.

Drapene skjedde mellom 14. og 25. januar.

Blant de drepte var den 14 år gamle urfolksaktivisten Breiner David Cucuñame.

Han ble skutt og drept da han patruljerte sammen med faren i den uvæpnede gruppen La Guardia Indigena (Urfolksgarden) i et reservat for urbefolkning i departementet Valle del Cauca, vest i landet, skriver The Guardian.

– Vi fordømmer og avviser dette drapet utført av grupper utenfor loven, skrev etaten for nasjonale naturparker i Colombia på Twitter.

For øyeblikket er en delegasjon fra den norske organisasjonen Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) i Colombia.

– Drapene er en direkte konsekvens av at fredsavtalen ikke blir implementert. Norge som garantistlandt må bruke all sin tyngde for at avtalen skal være mer enn ord på et ark, sier Nina Luhr i SAIH til VG.

Hun er i landet for å møte organisasjonens lokale samarbeidspartnere.

Etter at fredsavtalen ble inngått i 2016 mellom den daværende geriljagruppen Farc og den forrige colombianske regjeringen, har implementeringen av avtalen vært mangelfull av den sittende presidenten Ivan Duque.

GRAVFERDEN: Til 14 år gamle Breiner David Cucuñame i Buenos Aires i Valle del Cauca.

Tirsdag denne uken ble en annen urbefolkningsleder drept, Albeiro Camayo. Han hadde tidligere vært koordinator for Urfolksgarden og medlem av det regionale urbefolkningsrådet i Valle del Cauca, skriver Indepaz.

– Jeg blir kvalm, skriver frilansjournalist Steven Grattan, som er basert i Colombia og blant annet jobber for Reuters, New York Times og The Guardian.

Han skriver videre at han nylig møtte Camayo like etter at han hadde deltatt i begravelsen til 14 år gamle Cucuñame, som ble drept bare dager i forveien.

– «Jeg lovet at jeg skulle se deg på territoriet ditt en dag», ropte jeg til ham da han så meg hoppe ut av bilen, skriver Grattan videre.

Camayo skal ha ifølge Indepaz ha blitt utsatt for trusler og stigmatisering av Farc-dissidentgruppen Columna Movil Jaime Martinez.

– Det er avhoppere fra Farc-geriljaen som er ansvarlige for drapene, sier Luhr og fortsetter:

– Colombianske myndigheter har ikke fulgt opp fredsavtalen. Volden er en direkte konsekvens av mangel på sosiale endringer som kunne gitt unge mennesker utdannelse, arbeid og fremtidshåp.

Hun har en klar oppfordring til den colombianske regjeringen.

– Colombianske myndigheter må umiddelbart ta tak i de underliggende årsakene til konflikten og den sosiale ulikheten i landet.

Luhr sier til VG at «det korte svaret» på at urfolksledere nå blir drept, er at de motsetter seg kokadyrking på sine reservater, som er noe Farc-avhopperne tjener penger på.

I fjor ble 195 sosiale ledere, menneskerettsaktivister og fredsavtaleunderskrivere drept i Colombia, ifølge Indepaz.