STATSMINISTER: Boris Johnson leder den konservative regjeringen i Storbritannia.

Presset fra hans egne øker mot Boris Johnson: − For Guds skyld, gå!

En avstemning om mistillit mot Boris Johnson fra hans partikolleger vil være så ydmykende at statsministeren kan komme til å trekke seg i forkant, tror britisk professor.

Av Jostein Matre

– Jeg tror det er usannsynlig at han vil overleve en avstemning dersom det kommer til det.

Det sier politisk professor ved London School of Economics, Tony Travers til VG.

Men det store spørsmålet akkurat nå er om det vil bli stilt mistillitsforslag mot Boris Johnson internt i hans eget parti. For at det skal skje må minst 54 av deres parlamentsmedlemmer sende brev til den såkalte 1922-komiteen.

Bare i dag er det ifølge Sky News sendt 12 slike brev. Flere skal ha vært sendt fra før, og det ventes at enda flere vil bli sendt. Men foreløpig vet ingen nøyaktig hvor mange. Bare fire har faktisk bekreftet at de har gjort det. En av dem, Christian Wakeford, meldte onsdag overgang fra De konservative til det andre store partiet, Labour.

– Dette er helt klart en veldig alvorlig situasjon for statsministeren. Han er avhengig av tilliten til de folkevalgte i partiet sitt. Problemet hans er det går mot et konservativt blodbad i lokalvalgene i mai, og at stadig flere av deres parlamentsmedlemmer ser ut til å tro at sjansene for at de ved neste nasjonale valg vil miste sine plasser nå øker med han som leder, sier Travers.

Samtidig påpeker professoren at Johnson er kjent som en «fantastisk overlever» og at det alltid har vært vanskelig å bli kvitt ledere hos De konservative, uansett hvor upopulære de har blitt.

– Derfor tror jeg fremdeles at det for øyeblikket er mer sannsynlig at han overlever enn ikke, men situasjonen er på ingen måte bra for ham.

«Usannsynlig dum»

Sitatet over ga Travers til VG klokken 11.20 onsdag. Klokken 13.00 startet den ukentlige spørretimen i Underhuset i det britiske parlamentet. Den kan endre Travers mening om Johnsons sjanse for å overleve som statsminister.

Der er nemlig det stadig økende antallet «fest midt i en pandemi»-skandaler igjen et hett tema.

Britiske medier har meldt om minst elleve fester som angivelig fant sted enten i statsministerboligen eller i andre regjeringslokaler mellom mai 2020 og april 2021, skriver Reuters. Johnson har flere ganger beklaget festene, men har blant annet hevdet at han har trodd han var der som en del av et jobbarrangement. Unnskyldninger som har blitt omtalt av mange som patetiske.

En partikollega har ifølge Sky News sagt at Johnson har vært «usannsynlig dum».

Johnson har nektet å forholde seg til krav om at han bør gå av, slik opposisjonen, og altså stadig flere av hans egne, mener han bør. Det gjorde han også da han i Underhusets spørretime onsdag fikk direkte spørsmål om han nå vil gå av:

– Nei, men som jeg sa forrige uke så beklager jeg for de feil som ble gjort, svarte Johnson, som igjen - og gang på gang - viste til den pågående granskningen av de mange festene, og sa at parlamentet må vente til konklusjonen av den kommer neste uke før han vil gi et skikkelig svar på spørsmålet.

Han svarte heller ikke på kritiske spørsmål om fester, eller hans tidligere skiftende forklaringer rundt dem. Han viste utelukkende til granskingen.

Avgjørende

En av Johnsons egne, David Davis, tok ordet under spørretimen og fortalte hvordan han hadde forsvart statsministeren lenge, og mente at Johnson har gjort mye bra for landet. Men han sa også at han forventer at ledere tar ansvar for sine handlinger. Noe han var tydelig på at Johnson ikke lenger gjør. Han krevde dermed sin leders avgang:

– Til tross for alt det gode du har gjort, for Guds skyld, gå!

Spørsmålet nå er om nok av Johnsons egne støtter Davis, og mener statsministeren må gå.

Tony Travers tror dagens spørretime blir helt avgjørende for det spørsmålet.

– Dersom han gjør det bra i dag, og er overbevisende over for sine egne, tror jeg ikke man når 54 som ber om hans avgang.

Gjør han en blek forestilling tror Travers derimot ting vil bli verre for Johnson. Professoren omtaler spørretimen i Underhuset som en «ofte teatralsk forestilling».

– Det er litt som en middelaldersk rettssak. Vi får se hvordan statsministeren klarer seg. Vi vet nok mer om hans fremtidige skjebne mot slutten av dagen i dag.

– Svært ydmykende

Skal han imponere nok må han gjøre det skarpere enn han ifølge Travers gjorde under et TV-intervju med Sky News tirsdag.

– Da virket det som han hadde gitt opp. Det var en veldig trist forestilling, sier eksperten.

Han er ikke den eneste som mener at Johnson nå fremstår som en nedbrutt mann. Ifølge Daily Telegraph skal parlamentsmedlemmer som deltok på et møte med Johnson tirsdag ha sagt at han var på gråten og fremstod da han forsøkte trygle dem om å fortsatt gi ham tillit.

Også i forrige uke måtte Johnson svare for festanklagene i spørretimen:

Dersom han får 54 eller flere mistillitsbrev mot seg, og det blir avstemning der han må få minst halvparten av sine partikollegers stemmer, tror altså ikke Travers han vil overleve som statsminister. Og det er ikke en gang gitt det faktisk blir avstemning.

– Jeg tror det er mer sannsynlig at han da trekker seg før de skal stemme. Det er svært ydmykende med en slik avstemning, påpeker Travers, og sier situasjonen minner ham om da tilliten til Margaret Thatcher forsvant som sand i et timeglass i 1990.

Professor Travers påpeker også at det uansett ikke trenger være en så stor nedtur for Boris Johnson å gå ut av politikken.

– Hans unike personlighet er ikke optimal for å ha stor tillit i befolkningen, men han er en person som kan ha en stor karriere – med mye mer penger – andre steder.