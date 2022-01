VÆR HILSET: Anotny Blinken og Sergej Lavrov håndhilser på Hotel President Wilson i Genève i Sveits.

Russlands utenriksminister: − Ikke redd for noen

Utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov holder fredag samtaler i Genève, i et nytt forsøk på å komme nærmere en løsning på Ukraina-krisen.

Publisert: Nå nettopp

Møtet er ventet å vare i om lag to timer. I forkant har Blinken gjort det klart at partene neppe blir enige i denne omgang.

– Det er vanskelige saker vi står overfor, og de vil ikke bli løst raskt. Jeg venter ikke at vi vil løse dem i Genève, sa den amerikanske utenriksministeren torsdag.

Russlands troppeforflytninger mot grensen mot Ukraina har utløst ukrainsk og vestlig frykt for at russerne vil invadere nabolandet. Regjeringen i Russland avviser at de har slike planer.

forrige

fullskjerm neste USAs utenriksminister Antony Blinken under en tale han holdt i Tyskland torsdag. 1 av 2 Foto: Alex Brandon / Pool / AP / NTB

– Ikke redd for noen

Russland krever sikkerhetsgarantier fra USA, deriblant at amerikansk tilstedeværelse i land nær Russland trappes kraftig ned og at Ukraina ikke vil bli innlemmet i forsvarsalliansen Nato.

Ved ankomst til møtet ble den russiske utenriksministeren Lavrov spurt av CBS News om Russland var skremt av Ukraina.

– Vi er ikke redde for noen, til og med ikke for USA, svarte Lavrov, ifølge Reuters.

Møtet startet ved 11-tiden.

Situasjonen rundt Ukraina blir stadig mer spent, og ordkrigen mellom USA og Russland har tiltatt de siste ukene.

Biden sa onsdag at han trodde at Russland kom til å invadere Ukraina. Han kom samtidig med advarsler om konsekvenser, deriblant kraftige økonomiske sanksjoner, ved en eventuell invasjon.

Dagen etter svarte Russland på uttalelsene med fordømmelse. Da hevdet Kreml at Bidens uttalelser destabiliserte situasjonen ytterligere.

Russland har flyttet rundt 100.000 tropper nær grensen til Ukraina, i det som kan se ut som en forberedelse til en invasjon.

– Disse samtalene er en del av en pågående innsats for å deeskalere den spente situasjonen, sa blinken til pressen.