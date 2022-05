ANGREPET: Sjefredaktør i den russiske uavhengige avisen Novaja Gazeta, Dmitrij Muratov, ble overfalt og tilgriset med rød maling i fjeset og på kroppen.

Russisk nobelprisvinner: − Propagandaen har vunnet

Den Nobelprisvinnende Novaja Gazeta-redaktøren Dmitrij Muratov mener det pågår en målrettet utslettelse av uavhengige mediene i Russland.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Novaja Gazeta-redaktør Dmitrij Muratov er kanskje Russlands mest fremtredende uavhengige medieskikkelse. I fjor mottok han fredsprisen.

Mandag talte han til ytringsfrihetskonferansen WEXFO i Lillehammer, og malte et svært dystert bilde av det nå krigførende hjemlandet.

– Ødeleggelsen av mediene i Russland ligner mer og mer på en krigshandling, som når en rakettkaster utsletter alt fra jordens overflate. Ødeleggelsen av de russiske mediene er komplett. Regjeringen har utvilsomt vunnet krigen mot uavhengig mediene som presenterer en alternativ synsvinkel. Propagandaen har vunnet, sa Muratov via videolinje til forsamlingen i Lillehammer.

Angrepet med maling

Muratov og hans kolleger har i mange år levd under sterkt press og alvorlige trusler. Flere av Novaja Gazetas journalister er blitt drept de siste 20 årene.

Siden invasjonen av Ukraina har det likevel blitt enda mye verre. Russiske myndigheter har strammet grepet kraftig mot enhver som ikke vil være med på Kremls virkelighetsbeskrivelser, forteller han.

På videolinjen fra det ikke-navngitte landet der han befinner seg i eksil, forteller sjefredaktøren om da han for knappe to måneder siden ble angrepet med oljebasert maling i både fjeset, på kroppen og ut over alle eiendelene, da han var på et tog som skulle fra Moskva til Samara.

Kupeen var dekket av rødt søl og redaktøren måtte til sykehuset etter hendelsen. Muratov sier selv at en av angriperne ropte «Muratov, her er en for gutta våre» da det skjedde.

De to mistenkte skal være tidligere soldater, og motivet bak angrepet skal ha vært at de ikke er fornøyd med Muratovs kritikk av krigen i Ukraina.

DEKKET: Sjefredaktøren måtte på sykehus etter angrepet med maling, fordi han fryktet for synet sitt.

Novaja Gazeta har nå blitt nødt til å stanse driften som følge av de strenge lovene som er innført etter angrepet på Ukraina. Allerede 4. mars slettet avisen alt innhold om Russlands krigføring i Ukraina, noe de kalte å pålegge seg selv « militær sensur», med henvisning til den nye medieloven som gjør det straffbart å publisere det Kreml til enhver tid definerer som «falske nyheter».

Grisehode ved døren

Muratov beskriver en konstant nedadgående spiral for ytringsfriheten i hjemlandet siden Russlands angrepskrig startet.

Han nevner nedstengningen av radiokanalen Echo Moskvij som øyeblikket der «drapet på den frie pressen ble krystallklart».

Et grisehode dukket opp utenfor døren til radiokanalens sjefredaktør Aleksej Venediktov, i leiligheten hvor han bor sammen med sin familie og sine gamle foreldre, forteller Muratov.

– Grisen hadde en parykk som skulle ligne Venediktovs hårfrisyre, og et antisemittisk symbol var tegnet på døren hans, sier Novaja Gazeta-redaktøren.

GRISEHODE: Grisen var ikledd en parykk med lyse lange krøller, akkurat slik redaktøren for den uavhengige radiokanalen Echo Moskvij har.

Mangfoldige angrep

Trakassering og overfall på journalister, menneskerettighetsforkjempere og politikere har blitt utbredt i Moskvas gater, forteller Muratov.

Midt i Moskva ble den berømte dokumentaristen Vitalij Manskij angrepet med en ekkel væske, og hans teaterfestivals lokaler ble blåst i luften. Muratov forteller om angrep på lokalene til Novaja Gazeta av kamuflerte menn, som etterlot midler som gjorde det umulig å puste, slik at ingen kunne gå inn i redaksjonslokalene på en uke.

Journalister har fått bilen tent på, og flere har blitt utsatt for giftangrep, tilsynelatende lik det Navalny ble utsatt for, hevder nobelprisvinneren.

Hverken politiet, etterforskningskomiteene eller etterretningstjenesten har noensinne arrestert eller funnet noen skyldig som har hindret en journalist i å gjøre sitt arbeid, hevdet Muratov under innlegget til Lillehammer-publikumet.

– Politiet jakter etter disse på samme måten som en katt jakter etter halen sin: Den glefser etter, men gjør aldri sin egen hale vondt.

«Målrettet utslettelse»

Muratov sier tre hundre medienettsteder i Russland har blitt blokkert av russiske myndigheter siden februar. Aldri før har tallene vært i nærheten av så høye. Redaktøren kaller det, og unnskylder seg samtidig for ordbruken, for et «medienes holocaust».

– Det er en målrettet utslettelse av de uavhengige mediene. Journalister utstøtes og gjøres til fiender av folket, såkalte utenlandske agenter. Og hvorfor alt dette? Regjeringen har bestemt å etterlate det russiske folk helt alene med den statlige propagandaen. Og den propagandaen ødelegger samfunnets hjerne sakte, men sikkert, sier han.

25 nettsteder med innsamling til Ukraina har blitt blokkert, forteller han. Flere sosiale mediene er blokkert i Russland.

– Den russiske regjeringens neste steg er den totale og komplette isolasjonen av russiske internett fra verdensveven, mener han, og sier:

– Der det er propaganda, er det krig. Der det finnes ytringsfrihet, lar ikke folk myndighetene starte krig, krig slik den vi ser midt i Europa nå.



«Beskriv»

De uredde ansatte i Novaja Gazeta har funnet en strategi for å holde ut alle truslene og hindringene de møter, forteller Muratov: Å fokusere på å hjelpe dem som har det enda verre, nemlig flyktningene.

Redaktøren i Novaja Gazeta har allerede auksjonert bort Nobel-medaljen han mottok, og inntektene går til å hjelpe krigsofre i Ukraina.

«Hva skal man så gjøre, når alt ser mørkt ut og friheten til et folk stadig innskrenkes?», spør han, og svarer selv med å sitere den kjente tyske regissøren Rainer Fassbinder.

– «Det du ikke kan endre, må du likevel beskrive. Beskriv det, sånn at folk kan se det og det ikke gjentar seg i fremtiden.» Men det fordrer jo, selvfølgelig, at det finnes en fremtid, sier Muratov.