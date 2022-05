Minnesmerker utenfor barneskolen Robb Elementary School i Uvalde, Texas, etter skoleskytingen.

Skoleskytingen i Texas: Ventet 48 minutter utenfor klasserommene

Nesten 20 politibetjenter fra grensevakten i Texas ventet mer enn tre kvarter i korridoren utenfor klasserommene under skoleskytingen i Uvalde, Texas.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Politiet i Texas endrer sin forklaring om når de ankom barneskolen og hva de gjorde for å stanse mannen som drepte 21 personer, de fleste barn.

I den siste uttalelsen fra Texas-politiet gitt fredag, opplyser de at den 18-årige gjerningsmannen gikk uforstyrret utenfor Robb Elementary i Uvalde i 12 minutter før han tok seg inn på skolen. Der inne drepte han tirsdag 19 barn og to lærere før han ble skutt og drept etter at det hadde gått 90 minutter av en grensevakt.

Myndighetene opplyser at det var sporadiske skudd i tiden mens politibetjentene fra grensevakten ventet utenfor klasserommene. Det er ikke klart om, og i så fall hvor mange, av skolebarna ble drept i denne perioden, ifølge nyhetsbyrået AP.

Først etter 48 minutter låste de opp døren til klasserommet hvor skoleskyteren Salvador Ramos (18) var. De konfronterte og drepte så drapsmannen, opplyser myndighetene på en pressekonferanse fredag.

– Ingen unnskyldning

Innsatslederen på stedet trodde at Ramos hadde barrikadert seg inne på et klasserom og at barna ikke var i fare.

– På det tidspunktet var han overbevist om at han ikke lenger var en trussel for barna, at han hadde barrikadert seg inne og at de hadde tid til å organisere seg utenfor for å komme seg inn i klasserommet, sier Steven McCraw, som er sikkerhetsdirektør i departementet for offentlig sikkerhet i Texas.

– Det var feil avgjørelse, punktum. Det er ingen unnskyldning for det. Vi mener politiet burde tatt seg inn så fort som mulig, sa McCraw.

Under angrepet ringte lærere og barn flere ganger til politiet.

Ramos kom til skolen 11.28 og gikk inn tolv minutter etter det. Da gikk han inn i klasserommet til fjerdeklassen og drepte 19 elever og to lærere.

Først en og en halv time senere, klokken 12.58, kom beskjeden om at Ramos var drept.

Steven C. McCraw

– Vondt

Det store spriket i tidsrom, kombinert med videoer som viser frustrerte foreldre som blir taklet og lagt i håndjern av politiet mens drapsmannen fortsatt var inne på skolen, har ført til økende sinne og kritikk fra etterlatte og offentligheten.

Det har også blitt stilt spørsmål ved påstander fra guvernør Greg Abbott, som tidligere denne uken hyllet den raske responsen til politimennene som utvekslet skudd med gjerningspersonen før han gikk inn på barneskolen. Nå krever flere en gransking av politiet innsats under tragedien, skriver BBC.

MØTTE PRESSEN: Victor Escalon i Texas Rangers på fredagens pressekonferanse.

På pressekonferansen forsvarte Victor Escalon i Texas Rangers politiets reaksjon og snakket om den følelsesmessige belastningen masseskytingen har hatt på de involverte politimennene.

– Vi har alle det vondt, sa han.

Politiet sa først at de tok seg inn på skolen tidlig, men at de tok dekning etter å ha kommet under kraftig ild. Det gikk Escalon tilbake på torsdag.

Vitner har sagt at politiet var nølende med å konfrontere drapsmannen, og videoer fra åstedet viser at politimennene samlet seg utenfor skolen mens de ble oppfordret av desperate familiemedlemmer til å storme bygningen. En far skal ha foreslått å gå inn uten å vente på politiet, ifølge nyhetsbyrået AP.