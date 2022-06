Russlands FN-ambassadør forlot møte i Sikkerhetsrådet

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia forlot et møte i Sikkerhetsrådet etter at EU-president Charles Michel anklaget Russland for å skape en global matkrise.

Det var mens Michel henvendte seg direkte til ham at Nebenzia forlot møtet, skriver New York Times.

– Kreml bruker matforsyninger som et skjult missil mot utviklingsland. De dramatiske konsekvensene av Russlands krig brer seg ut over hele kloden, sa Michel.

– Dette fører til høyere priser, skyver folk ut i fattigdom og destabiliserer hele regioner. Russland er eneansvarlig for denne matkrisen. Bare Russland, fortsatte han.

Flere millioner tonn hvete og korn

Videre fortalte Michel at han besøkte den ukrainske havnebyen Odesa for noen uker siden – og at han da så flere millioner tonn med korn og hvete som satt fast i containere og på skip.

– På grunn av russiske krigsskip i Svartehavet og på grunn av Russlands angrep mot transportinfrastrukturen, sa Michel.

Flere millioner tonn med korn og hvete står fast i Ukraina. President Volodymyr Zelenskyj sa mandag at det kan bli opp til 75 millioner tonn som ikke blir sendt ut av Ukraina innen høsten.

Anklager mot Russland

Michel anklaget Russland for å forhindre Ukraina fra å så og høste avlinger, rette angrep mot kornlagre og for å stjele avlinger i Ukraina.

– Jeg kunne ikke bli sittende på grunn av løgnene som Charles Michel kom hit for å spre, sa en irritert Nebenzia til Reuters etter å ha forlatt møtet.

Michel anklaget tidligere under møtet russiske styrker for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, med henvisning til rapporter om seksuell vold, noe Nebenzia kategorisk avviste og avskrev som løgn i sitt innlegg.