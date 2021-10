DEMONSTRASJONER: Abortloven i Texas har ført til protester over hele USA, er fra New York i forrige uke.

Føderal dommer stanser håndhevelsen av omstridt abortlov

En føderal dommer i Texas stanser midlertidig håndhevelsen av den omstridte nye abortloven i Texas.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den føderale dommeren Robert Pitman i Texas har beordret å stanse håndhevelsen av den omstridte loven i staten som sier at det ikke er lov å foreta abort etter seks uker i svangerskapet. Det skriver CNN.

Pitmans ordre ses som en seier for forkjempere for fri abort, men ifølge CNN kan det dreie seg om en midlertidig seier siden statens justismyndigheter har varslet at de vil anke til neste instans, 5th Circuit Court of Appeals.

Den rettsinstansen har tidligere avvist begjæringer fra abortklinikker om å blokkere loven.

Justisminister Merrick Garland har uttalt at abortloven er blitt innført «i åpen strid med grunnloven», og at en delstat ikke kan hindre en kvinne fra å ta avgjørelsen om å avslutte svangerskapet. Departementet har saksøkt staten Texas.

Abortloven har ført til store protester rundt om i USA. I helgen tok flere tusen mennesker til gatene i blant annet New York.