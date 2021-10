BREMSESPOR: Her kjørte bilen ut av veibanen, gjennom et wire-gjerde og over i motsatt kjørefelt.

Dette vet vi om Vilks-krasjen: Høy fart, tung bil og tydelige bremsespor

En av politiets teorier er at en dekkeksplosjon kan ha forårsaket ulykken der Lars Vilks og to av hans livvakter omkom. Bilder fra åstedet viser bremsespor i 90 graders vinkel rett inn i motsatt kjørefelt.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Nå nettopp

Søndag ettermiddag var den svenske kunstneren Lars Vilks (75) på vei hjem fra Stockholm der han hadde besøkt venner. Vilks har hatt politibeskyttelse siden 2010 og ble kjørt av to livvakter da bilen havnet over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en lastebil.

Et vitne som kjørte i samme retning forteller til Aftonbladet at han først ble forbikjørt av bilen som Vilks satt i.

– Den kjørte en god del fortere enn meg. Det var veldig glissent med biler og den dukket bare opp i bakgrunnen. Så sakket den av når den kjørte forbi oss og så økte den hastigheten igjen, forteller vitnet.

Kort tid etterpå så vedkommende at det begynte å ryke av bilen og at den mistet veigrepet.

– Den moses helt og så flyr bildelene rundt lastebilen, sier vitnet.

Både Vilks og de to livvaktene omkom, og sjåføren av lastebilen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader.

EKSPLOSJON: Det brant kraftig i bilen som Lars Vilks og livvaktene kjørte etter kollisjonen på E4 søndag ettermiddag.

Politiet kjenner ikke årsaken til ulykken og jobber på spreng på åstedet for å finne ut hva som kan ha skjedd.

Et døgn senere kommer det tidvis røyk fra de to kjøretøyene, ifølge Aftonbladet. Det tydeligste sporet på ulykkesstedet på E4 utenfor Markaryd i Småland er likevel to kraftige bremsespor. Sporene går horisontalt over den sørgående kjørebanen der Vilks og livvaktene kom kjørende, nær sagt i 90 graders vinkel.

Derfra har bilen kjørt rett gjennom et wiregjerde som fungerer som midtdeler mellom de to kjøreretningene.

Polititeori: Dekkeksplosjon

Under en pressekonferanse mandag formiddag opplyste politiet at en teori er at kollisjonen kan ha skyldtes en dekkeksplosjon.

– Vi har ikke klarlagt hendelsesforløpet, men vi avhører vitner og har innhentet materiale fra før ulykken, blant annet for å se om det er snakk om dekkeksplosjon, sier Sintéus.

Han forteller videre at de har funnet dekkrester som kan støtte opp om hypotesen om at et eller flere dekk kan ha eksplodert.

– Livvaktbiler har punkteringsfrie dekk, men det kan kunne være en form for dekkeksplosjon. Det får vi se på i sammenheng med de tekniske undersøkelsene.

TOTALSKADET: Bilen Vilks og livvaktene kjørte havnet helt ute i grøften på andre siden av veibanen.

Tung bil og høy fart

Bilen Vilks og politifolkene kjørte var ingen vanlig personbil, men en pansret livvaktbil som veier hele 4,5 tonn. Ifølge politiet kan dette muligens forklare hvordan bilen kan ha kjørt rett gjennom wiregjerdet.

Samtidig forteller flere vitner om at bilen skal ha hatt svært høy fart. Til Aftonbladet anslår vitnet Norman at faren var over 160 kilometer i timen.

– Jeg la merke til en bil som kjørte veldig fort og mistet kontrollen og plutselig hadde bilen havnet i vår kjøreretning. Lastebilen foran rakk ikke å styre unna og da kolliderte de i en utrolig smell og en utrolig fart, sier Norman til avisen.

Like bak Vilks og livvaktene kom ytterligere en politibil – en følgebil. Den lå så langt bak at de ikke så hva som skjedde, men kom til ulykkesstedet kort tid etterpå.

– De ser ikke selve ulykken, men de ser at det begynner å brenne, sier Sintéus til Expressen.

KRAFTIG KOLLISJON: Politiet kriminalteknikere jobbet fremdeles på stedet mandag ettermiddag.

Til SVT sier en av Lars Vilks tidligere livvakter at han ikke kan tenke seg at det er snakk om noe annet enn en ulykke. Mannen, som er anonym i SVTs sak, sier han selv kjente de politiansatte som omkom. Han mener det er lite sannsynlig at noen av dem skulle ha gjort noe feil.

– De er svært kompetente og rutinerte. De er ikke noen nybegynnere og har en ekstremt bra utdanning, noe vi fikk også i min tid, sier den tidligere livvakten.

Han mener at det ikke er uvanlig å kjøre fort i en slik situasjon.

– Noen ganger kjører man fort for at man skal komme frem, få kontroll. De ligger aldri og kjører i 60 kilometer i timen på en motorvei, da får du mer oppmerksomhet, sier mannen.

DØD: Den svenske kunstneren og kunsthistorikeren Lars Vilks ble 75 år gammel.

Lars Vilks har i mange år vært en av Sveriges mest kontroversielle kunstnere. I 2007 tegnet han en tegning av profeten Muhammed der han plasserte profetens hode på en hund. Tegningen ble nektet vist på flere utstillinger, men ble trykket i avisen Nerikes Allehanda.

Som en konsekvens av publiseringen mottok Vilks en lang rekke drapstrusler, og al-Qaida utlovet en belønning på 100.000 dollar til den som tok livet av ham.

Truet på livet i årevis – overlevde attentat i 2015

I 2010 ble syv personer pågrepet i Irland mistenkt for å planlegge drap på den svenske kunstneren. Blant dem var den amerikanske konvertitten Colleen LaRose med tilnavnet «Jihad Jane», som senere ble dømt i saken.

I 2015 var Vilks trolig målet for terrorangrepet på kulturhuset Krudttønden der han deltok i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadet fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept og tre politifolk ble skadet.

ATTENTATFORSØK: Det ble skutt med automatvåpen inn på kulturhuset Krudttønden i København da Lars Vilks deltok på et debattmøte der i februar 2015.

Nå, etter hans død, sier svensk politi at det ikke er noe som tyder på at det var et attentat som tok livet av Vilks. Ifølge Stefan Sintéus, sjef for den regionale etterforskningsenheten, har det ikke kommet trusler mot kunstneren som de ser i sammenheng med kollisjonen.

– Det skjer mye etterforskning på stedet nå, men også parallelt. Vi vil utelukke at det er snakk om ytre påvirkning mot livvaktbil og Lars Vilks. Nå er det ingenting som tyder på at det skulle være tilfellet, sa Sintéus mandag formiddag.