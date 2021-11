BEGGE DØDE: Gabrielle «Gabby» Petito (22) ble funnet myrdet i delstaten Wyoming i september. Senere ble levningene av den etterlyste forloveden Brian Laundrie (23) funnet i Florida.

Brian Laundrie begikk trolig selvmord før politijakten startet

Kjæresten til den drepte Instagram-profilen Gabby Petito (22) var trolig allerede død da politiet begynte å lete etter ham.

Av Silje Kathrine Sviggum

Levningene etter Brian Laundrie (23) ble funnet av amerikanske letemannskaper i et naturområde i Florida i 20. oktober. Da hadde politiet og andre myndighetsinstanser jaktet på Laundrie i 32 dager.

En talsmann for Florida-politiet opplyser nå at Brian Laundrie «sannsynligvis» allerede hadde begått selvmord før myndighetene begynte å lete etter ham, skriver People Magazine.

Funnet av Laundrie i naturreservatet Carlton Reserve avsluttet et fem uker langt søk etter 23-åringen, som var mistenkt for å ha myrdet sin forlovede Gabrielle «Gabby» Petito.

Hun ble funnet død ved grensen til en nasjonalpark i Grand Teton, Wyoming, 19. september.

REISEGLAD: Gabby Petito beskrives som en eventyrlysten person av dem som kjente henne.

Savnet under bilferie

Petito ble meldt savnet 11. september – etter at hun og kjæresten hadde dratt på en lang biltur i USA som de dokumenterte på Instagram for sine følgere.

Instagram-profilens far Joe Petito har omtalt datteren i flere Twitter-meldinger. Da hun ble funnet, la han ut et bilde av det vakre landskapet i Wyoming og skrev at han skjønte hvorfor hun dro dit.

Glippet i etterforskningen

De foreløpige resultatene av Laundries obduksjon har lenge vært usikre, og politisjef Todd Garrison ved i byen North Port skal ifølge avisen Sarasota Herald-Tribune ha innrømmet feil i etterforskningen.

Blant annet det faktum at politiet under overvåkningen ved en feil tok Laundries mor Roberta for å være den drapsmistenkte sønnen.

– Ja, vi gjorde en feil. Det var en menneskelig feil, men jeg støtter fremdeles mannskapet mitt, sa Todd ifølge den amerikanske avisen under en paneldebatt ved South County Tiger Bay Club fredag kveld.

– Trolig selvmord

Sheriff Kurt Hoffman i Sarasota County, som ledet søket etter Laundrie, roste Garrison og redningsmannskapene for innsatsen under krevende omstendigheter.

– Vi snakket trolig sammen 20 ganger underveis og vi har åpenbart støttet dem i forsøket på å finne Brian Laundrie, understreket hoffman ifølge Sarasota Herald-Tribune.

– Fyren stakk av gårde og har trolig begått selvmord. Han var der vi trodde han ville befinne seg. Det var fire fot vann i området under letingen.

MINNEMARKERING: Lokalbefolkningen i hjembyen hennes North Port, Florida, la ned blomster og hilsener da det ble kjent av den tidligere forsvunnede Gabby Petito var funnet drept.

Død etter krangel

Etterforskningen av Gabby Petitos død har avslørt at hun døde av kvelning. Kroppen hennes ble funnet i Wyoming i september og Laundrie ble raskt mistenkt for drapet.

Paret ble avhørt av politiet rett før Petitos forsvant etter en krangel som hadde fått vitner til å varsle.

Brian Laundrie skal siste gangen ha blitt sett da han forlot foreldrenes hjem i North Port. Han skal da ha fortalt at han ville ta seg en tur i parken der kroppen hans senere ble funnet.

Politisjef Todd Garrison forsvarte fredag arbeidet politiet har nedlagt.

– Jeg kan si dere én ting: Arbeidsmengden som har vært lagt ned av vårt team og FBI, bak kulissene 24 timer i døgnet, var fenomenalt arbeid.

