fullskjerm neste VAKSINERT: En gutt blir vaksinert i Johannesburg sist måned. Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør Afrika. 1 av 2 Foto: Denis Farrell / AP

Afrika skjelver i omikron-frykt

Sør-Afrika er sentrum for en hel region der mutasjonen omikron sprer seg. Nabolandene stålsetter seg mot høy smitte og økonomisk krise i virusets farvann.

Publisert: Nå nettopp

Verdens helseorganisasjon (WHO) slår mandag fast at omikron-varianten av coronaviruset utgjør en svært høy global risiko.

I løpet av helgen har land etter land stengt grensen mot sørlige Afrika. Det har fått myndighetene i Sør-Afrika til å reagere på at de nå blir straffet for å ha oppdaget en ny variant på et tidlig stadium.

Men restriksjoner er uansett ikke nok til å hindre det muterte viruset fra å spre seg over hele verden i rasende fart.

Det er allerede registrert i Hongkong, Australia, Canada, Belgia, Storbritannia og Portugal – for å nevne noen av landene.

Men i Afrika ventes det at viruset vil spre seg enda raskere. Årsaken kan du se på kartet over: Målet til FN, WHO, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) er global vaksinedekning på 40 prosent.

Ett kontinent ligger langt bak: Afrika.

– Det er veldig uheldig at ett kontinent har så lav vaksinegrad. I store deler av resten av verden har man kommet over 50 prosent dekning, mens mange lavinntektsland fortsatt er under fem prosent, sier direktør i Norges direktorat for utviklingssamarbeid (Norad), Bård Vegar Solhjell til VG.

– Det største problemet er for afrikanerne selv, men det truer også resten av verden. For når viruset sprer seg voldsomt i Afrika, så øker faren for mutasjoner, fortsetter han.

ZIMBABWE: Mandagens avisforside i Zimbabwes hovedstad Harare advarer mot omikron-varianten.

Finnes trolig i flere afrikanske land

I sørlige Afrika er testkapasiteten lav. Det er foreløpig kun Sør-Afrikas nærmeste naboland Botswana som melder om totalt 19 registrerte tilfeller. Myndighetene i landet sier smitten knyttes til ett spesifikt diplomatbesøk.

Men også i Zimbabwe sier myndighetene at de er forberedt på at virusvarianten kommer dit meget raskt.

Både Botswana og Zimbabwe har omfattende grensetrafikk mot Sør-Afrika. Zimbabwe har i tillegg et stort antall fremmedarbeidere i Sør-Afrika, som snart skal hjem til jul. Så godt som alle internasjonale flyginger går via Sør-Afrika, som er den viktigste handelspartneren for begge land.

Og det er de ikke alene om.

– Sør-Afrika er det politiske og økonomiske sentrum for hele det sørlige Afrika. Flyruter og handel går gjennom Sør-Afrika og alle landene er svært tett tilknyttet, påpeker Norad-sjef Solhjell.

BEKYMRET: Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Solhjell har nylig vært på reise i fire land i Afrika sør for Sahara, og bruker ett av de verst rammede landene som eksempel.

– I Malawi går alle fly via Sør-Afrika, omtrent alle supermarkeder er kjeder fra Sør-Afrika, mange fra Malawi jobber der. En nedstenging i Sør-Afrika får dermed store økonomiske konsekvenser for andre land i regionen, sier Solhjell.

– I rike land i Vesten er økonomien tilbake på nivå med før pandemien, mens i lavinntektsland har de ikke sett noen forbedring. Og de økonomiske problemene skaper også store sosiale problemer, påpeker Solhjell.

Info Fakta: Dette er omikron-varianten Fakta om den nye koronavarianten omikronID: 17788008 * Omikron er en mutert utgave av koronaviruset SARS-CoV-2, som kan føre til sykdommen kjent som covid-19. * Ble først oppdaget i Sør-Afrika og meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) 24. november. Første bekreftede tilfelle stammer fra en prøve tatt 9. november. * Har 50 dokumenterte mutasjoner, inkludert 32 forbundet med spike-proteinet. Det er spike-proteinet som hjelper viruset å spre seg blant mennesker. * WHO har klassifisert varianten som «bekymringsfull», lik variantene alfa, beta, gamma og delta, og foreløpige funn tyder på økt risiko for reinfeksjon med denne varianten. * Ifølge Sør-Afrikas National Institute for Communicable Diseases (NICD) er det foreløpig ikke rapportert om noen uvanlige symptomer blant personer smittet av den nye varianten. Flere smittede er symptomfrie. * Folkehelseinstituttet opplyser i en risikorapport at varianten kan være mer smittsom, men at det er liten sannsynlighet for at den gir mer alvorlig sykdom. * Virusvarianten har flere endringer på steder som er kjent for å gi høyere motstand mot nøytraliserende antistoffer, påpeker FHI. Det er ventet flere svar om dette utover i desember. * I tillegg til Sør-Afrika er det registrert tilfeller av varianten i land i Asia, Afrika og Europa – blant dem Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland. * Norge og mange andre land har innført innreiserestriksjoner fra en rekke land i sørlige Afrika. Kilder: WHO, AFP, regjeringen, NTB Vis mer

Boomerang-effekten

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp gikk i oktober ut i VG og advarte mot at dersom Vesten fortsatte å tviholde på egne vaksinedoser, så ville viruset komme tilbake som en bumerang.

– Sjelden har jeg vært så lei meg for å ha fått rett. Det har ikke manglet på advarsler om at dette ville skje, sier Høybråten til VG.

I helgen gikk han ut i NTB og kalte vaksinefordelingen for en «moralsk kollaps».

– Det handler om rettferdighet, men også om vår egeninteresse. Rike land som har forsynt seg grådig av vaksiner, sitter nå med problemer fordi man ikke har vaksinert nok i fattige land, sier Høybråten.

ADVARTE: Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

WTO utsatte patentmøte

Før helgen sa utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG at Norge ville snu i saken om patenter på vaksiner, og jobbe for at disse deles med fattige land.

Mandag skulle saken egentlig blitt diskutert i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Men møtet er utsatt – grunnet omikron.

– Det er jo absurd når et viktig møte om patenter på vaksiner og deling av teknologi, må avbrytes fordi viruset har mutert som følge av dårlig vaksinering, sier Høybråten.

– At man ikke kunne holde et fysisk møte er forståelig, men det er for tafatt at man ikke holder et digitalt møte og kommer til enighet. Nå mister vi fremdrift i denne saken, utdyper han.